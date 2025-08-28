Jagiellonia Białystok zmierzy się z Dinamo Tirana w meczu rewanżowym 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Adrian Siemieniec podał skład na spotkanie rozgrywane w Albanii.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Skład Jagiellonii Białystok na mecz z Dinamo Tirana

Jagiellonia Białystok pozostaje niepokonana w eliminacjach Ligi Konferencji. Podopieczni Adriana Siemieńca wcześniej wyeliminowali serbski Novi Pazar (2:1, 3:1) oraz duński Silkeborg (1:0, 2:2). W pierwszym meczu przeciwko Dinamo Tirana Duma Podlasia nie zostawiła rywalom żadnych złudzeń, wygrywając (3:0).

W ubiegłym tygodniu bramki dla białostoczan zdobyli Jesus Imaz, Afimico Pululu oraz Norbert Wojtuszek. Teraz polski zespół jest o krok od awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji, a wyjazdowe spotkanie w Albanii ma postawić kropkę nad i. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Jagiellonia dotarła aż do ćwierćfinału tych rozgrywek.

Trener Adrian Siemieniec w porównaniu do poprzedniego spotkania wprowadził dwie zmiany w składzie. Za Tarasa Romanczuka i Oskara Pietuszewskiego szansę otrzymali Dawid Drachal oraz Louka Prip. W linii ataku ponownie zobaczymy najskuteczniejszy duet Afimico Pululu i Jesusa Imaza, którzy mają poprowadzić białostoczan do awansu.

Oficjalny skład Jagiellonii:

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Wdowik – Pozo, Drachal, Flach – Prip, Pululu, Imaz