Jagiellonia gotowa do walki. Siemieniec stawia na największe gwiazdy

19:05, 21. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Jagiellonia Białystok I Dinamo Tirana

Jagiellonia Białystok to faworyt rywalizacji z Dinamo Tirana. W czwartek drużyny zmierzą się na Podlasiu. Poznaliśmy składy gospodarzy oraz gości.

Adrian Siemieniec
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia faworytem do awansu

Jagiellonia Białystok jest na dobrej drodze, aby ponownie znaleźć się w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jej forma stale rośnie, co potwierdzają dobre wyniki z ostatnich tygodni. Ekipa Adriana Siemieńca w poprzedniej rundzie eliminacji ograła Silkeborg, a o awans do kolejnej fazy powalczy z Dinamem Tirana. To przedstawiciel Ekstraklasy jest uważany za wyraźnego faworyta najbliższego dwumeczu.

Poznaliśmy wyjściowy skład, jaki desygnował do tego boju trener Jagiellonii. Siemieniec postawił w środku defensywy na duet Vital – Kobayashi. Białostoczanie muszą radzić sobie bez Dawida Drachala, który w ostatnim czasie wywalczył miejsce w pierwszej jedenastce, ale teraz pauzuje. W ataku wystąpią niezawodni Jesus Imaz i Afimico Pululu, wspomagani przez Oskara Pietuszewskiego oraz Alejandro Pozo.

Czwartkowy mecz Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana rozpocznie się o godzinie 20:15. Transmisję tej rywalizacji można śledzić w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Składy na mecz Jagiellonia Białystok – Dinamo Tirana

Jagiellonia: Abramowicz, Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Wdowik, Romanczuk, Flach, Imaz, Pozo, Pululu, Pietuszewski

Dinamo Tirana: Wkrótce.