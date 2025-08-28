Jagiellonia Białystok awansowała do Ligi Konferencji! Wielki sukces polskiej drużyny

Jagiellonia Białystok zremisowała z Dinamo Tirana (1:1) w rewanżowym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. W pierwszym spotkaniu wygrała (3:0) i tym samym zapewniła sobie awans do fazy ligowej rozgrywek.

PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Awans Jagiellonii Białystok do Ligi Konferencji!

Jagiellonia Białystok zmierzyła się w czwartkowy wieczór z Dinamo Tirana w rewanżowym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Podopieczni Adriana Siemieńca przystąpili do spotkania po imponującej serii nieprzegranych meczów w europejskich pucharach.

W pierwszym starciu w Białymstoku Duma Podlasia nie dała rywalom z Albanii żadnych złudzeń, zwyciężając (3:0) po bramkach Jesusa Imaza, Afimico Pululu i Norberta Wojtuszka. Wcześniej Jaga wyeliminowała serbski Novi Pazar (2:1, 3:1) oraz duński Silkeborg (1:0, 2:2), pokazując skuteczność. Teraz polski zespół był o krok od fazy ligowej rozgrywek, a wyjazdowe spotkanie w Albanii miało być tylko formalnością.

Adrian Siemieniec wprowadził dwie zmiany w składzie w porównaniu do pierwszego meczu. Za Tarasa Romanczuka i Oskara Pietuszewskiego szansę otrzymali Dawid Drachal oraz Louka Prip. W pierwszej połowie Jagiellonia Białystok starała się kontrolować przebieg spotkania, jednak żadna z drużyn nie zdołała otworzyć wyniku i do przerwy obie ekipy schodziły do szatni przy rezultacie 0:0.

Po zmianie stron gospodarze zaskoczyli defensywę białostocczan. W 68. minucie do siatki trafił Dejvi Bregu, który w sezonie 2023/24 występował w barwach Wisły Kraków. Do wyrównania w 79. minucie doprowadził Dimitris Rallis i tym samym Jagiellonia awansował do fazy ligowej Ligi Konferencji. Losowanie terminarzu rozgrywek zostanie przeprowadzone w najbliższy piątek.

Dinamo Tirana – Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0)

1:0 Dejvi Bregu 68′

1:1 Dimitris Rallis 79′