Losowanie Ligi Konferencji: wyniki. Znamy pary rundy play-off

Droga do 1/8 finału odsłonięta. Jagiellonia i Lech już znają rywali
Liga Konferencji po rundzie zasadniczej wkroczy w fazę play-off, która będzie szansą dla konkretnych ekip rywalizujących o awans do 1/8 finału rozgrywek. Już wcześniej do tego etapu zakwalifikował się Raków Częstochowa. Szanse, aby dołączyć do aktualnego wicemistrza Polski, mają Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań.
W piątkowe popołudnie dwaj przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy poznali swoich rywali, z którymi zagrają 19 i 26 lutego. Już przed losowaniem było wiadomo, że Kolejorz może trafić na kogoś z dwójki KuPS Kuopio lub Shkendija Tetowo. Z kolei ekipa Adriana Siemieńca mogła spodziewać się rywala z duetu Fiorentina lub HNK Rijeka.
Pary fazy play-off
Omonia – Rijeka
Jagiellonia Białystok – ACF Fiorentina
Noah – AZ Alkmaar
Drita – NK Celje
KuPS Kuopio – Lech Poznań
Shkendija – Samsunspor
Zrinjski Mostar – Crystal Palace
Sigma Ołomuniec – Lausane Sport
Osiem ekip, które wygra fazę play-off, wywalczy przepustkę do gry w kolejnej fazie rozgrywek. Losowanie par 1/8 finału zaplanowano natomiast na 27 lutego. Spotkania na tym etapie rozgrywek odbędą się 12 i 19 marca. Finał Ligi Konferencji będzie miał miejsce 27 maja w Lipsku na Red Bull Arenie.
Faza pucharowa Ligi Konferencji
Faza play-off: 19 i 26 lutego 2026 roku
Losowanie par 1/8 finału, ćwierćfinałów oraz półfinałów: 27 lutego 2026 roku
1/8 finału: 12 i 19 marca 2026 roku
Ćwierćfinały: 9 i 16 kwietnia 2026 roku
Półfinały: 30 kwietnia i 7 maja 2026 roku
Finał: 27 maja 2026 roku (Lipsk)