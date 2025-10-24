Legia Warszawa pokonała Szachtar Donieck w meczu Ligi Konferencji. Po meczu nie mówi się jednak tylko o wyniku, ale również o zachowaniu kibiców.

Vitalii Kliuiev / Alamy Na zdjęciu: Kirił Fesiun

Bramkarz Szachtara podsumował kibiców Legii

Legia Warszawa pokonała Szachtar Donieck 2:1 w drugiej kolejce Ligi Konferencji, ale po meczu głośno zrobiło się nie tylko o samym wyniku. Kontrowersje wzbudziło zachowanie kibiców stołecznej drużyny, które skomentował bramkarz ukraińskiego zespołu.

Golkiper Szachtara Donieck Kirił Fesiun po końcowym gwizdku przyznał, że jego drużyna rozegrała dobre spotkanie, ale to błędy w obronie przesądziły o porażce. W rozmowie z dziennikarzami został jednak zapytany również o atmosferę na trybunach i zachowanie polskich kibiców.

W ukraińskich mediach szeroko komentowano transparent z napisem „Wołyń pamiętamy” oraz obraźliwe przyśpiewki pod adresem UPA i Stepana Bandery. Fesiun nie krył rozczarowania, gdy został poproszony o ocenę tych incydentów. Powiedział, że zauważył fanów Legii dopiero w końcówce pierwszej połowy i nie zrobiło to na nim pozytywnego wrażenia. Jego zdaniem takie zachowanie było po prostu „strasznie słabe”.

– Szczerze mówiąc, zauważyłem ich na trybunach dopiero około 40. minuty. Słyszałem coś, kilka zdań. Szczerze mówiąc, to bzdura, strasznie słabe – powiedział Fesiun cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.