Chelsea odwróciła losy finału Ligi Konferencji. Gorzki wieczór Betisu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Real Betis - Chelsea

Chelsea górą w finale! Betis pokonany we Wrocławiu

W środowy wieczór oczy piłkarskiej Europy były zwrócone na Wrocław, gdzie w finale Ligi Konferencji Real Betis zmierzył się z Chelsea. Dla The Blues była to na domknięcie udanego sezonu i dołączenie do Tottenhamu jako drugiego angielskiego klubu, który w ciągu tygodnia sięgnie po europejskie trofeum. Zespół Enzo Mareski fazę ligową LK zakończył z kompletem zwycięstw, a w drodze do finału wyeliminował m.in. Legię Warszawa i Djurgardens, nie tracąc przy tym ani razu kontroli nad rywalizacją.

Betis stanął przed trudnym wyzwaniem, ale nie zamierzał składać broni. Podopieczni Manuela Pellegriniego przeszli przez pełną wybojów ścieżkę do finału, wykazując się nie tylko skutecznością, ale i dużym charakterem w kluczowych momentach. Choć to Chelsea uchodziła za zdecydowanego faworyta, Andaluzyjczycy mają w swoim składzie piłkarzy, którzy potrafią grać widowiskowo i bez respektu dla wyżej notowanych rywali.

Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando angielskiej ekipy, jednak to Hiszpanie zaskoczyli rywali i objęli prowadzenie już w 9. minucie. Po precyzyjnym podaniu Isco, piłka trafiła do znajdującego się w polu karnym Abde Ezzalzouliego, który płaskim strzałem nie dał szans Filipowi Jorgensenowi i umieścił piłkę w siatce.

W drugiej połowie obraz gry pozostał bez zmian. To piłkarze Chelsea nadal kontrolowali wydarzenia na boisku. Mimo wyraźnej dominacji, londyńczycy długo nie potrafili sforsować szczelnej defensywy rywali. Przełamanie nastąpiło dopiero w 65. minucie, gdy Cole Palmer precyzyjnie dośrodkował, a Enzo Fernandez strzałem głową pokonał bramkarza.

W 70. minucie podopieczni Enzo Mareski poszli za ciosem. Ponownie błysnął Cole Palmer, który popisał się znakomitym podaniem w tempo do Nicolasa Jacksona. Napastnik nie zmarnował okazji i efektownym wykończeniem dał swojej drużynie prowadzenie. Chwilę później rezultat podwyższył Jadon Sancho, a wynik meczu ustalił w doliczonym czasie gry Moises Caicedo, przypieczętowując triumf The Blues. Choć Betis grał ambitnie i z charakterem, to londyńczycy sięgnęli po cenne trofeum Ligi Konferencji.

Real Betis – Chelsea FC 1:4 (1:0)

1:0 Abde Ezzalzouli 9′

1:1 Enzo Fernandez 65′

1:2 Nicolas Jackson 70′

1:3 Jadon Sancho 83′

1:4 Moises Caicedo 90+1′