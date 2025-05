Chelsea i Betis walczą o trofeum. Składy na finał Ligi Konferencji

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea wychodzi pierwszym garniturem. Gwiazdy też w Betisie

Chelsea na starcie sezonu uchodziła za faworyta do wygrania Ligi Konferencji. Zgodnie z oczekiwaniami, londyńczycy ogrywali kolejnych rywali i dotarli do finału rozgrywek. Zmierzą się w nim z Betisem, który również ma za sobą wiele udanych spotkań. Do środowej rywalizacji tych drużyn dojdzie na Tarczyński Arena we Wrocławiu.

Zarówno Chelsea, jak i Betis, na swojej drodze musiały zmierzyć się z polskimi przedstawicielami. Angielski gigant w ćwierćfinale ograł Legię Warszawa, a Hiszpanie okazali się lepsi od Jagiellonii Białystok.

Zobacz również: Legia i Jagiellonia zarobiły ogromne pieniądze

Poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn. Enzo Maresca posyła do boju pierwszy garnitur, a w nim takie gwiazdy, jak Cole Palmer, Enzo Fernandez, Nicolas Jackson czy Moises Caicedo. W ekipie Betisu również nie zabraknie jakości, a o dobry wynik zadba przede wszystkim znakomity duet w postaci Isco oraz Antony’ego.

Początek finałowego meczu o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 2.

Składy na finał Ligi Konferencji

Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Cardoso, Fornals, Isco, Ezzalzouli, Bakambu, Antony

Chelsea: Jorgensen, Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Madueke, Palmer, Neto, Jackson