Astiz zamieszał w składzie Legii. Duże nazwiska tylko na ławce

Legia Warszawa mierzy się na własnym terenie ze Spartą Praga w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji. Znamy piłkarzy, który do gry desygnował Inaki Astiz.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek

Urbański, Rajović i Szymański zaczynają na ławce

Legia Warszawa musi się odblokować, gdyż jej sytuacja w tabeli zwiastuje poważne problemy z awansem do kolejnej fazy. Pod wodzą Inakiego Astiza wciąż nie wygrała spotkania, a kolejna okazja nadarzy się w czwartkowym starciu ze Spartą Praga. O trzy punkty nie będzie łatwo, bowiem rywal również pragnie wygrać po dwóch gorszych występach.

Astiz wybrał wyjściową jedenastkę na mecz ze Spartą Praga. Nieco zamieszał, sadzając na ławce rezerwowych kilka dużych nazwisk. Od pierwszej minuty wystąpią chociażby Rafał Augustyniak, Wojciech Urbański czy Antonio Colak. Z ławki rezerwowych popisom kolegów przyglądać się będą z kolei Kacper Urbański, Mileta Rajović oraz Damian Szymański. Hiszpański szkoleniowiec liczy na nich po przerwie, jeśli spotkanie nie będzie się układać po myśli gospodarzy.

Mecz Legia Warszawa – Sparta Praga rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Skład Legii Warszawa na mecz ze Spartą Praga

Tobiasz – Stojanović, Piątkowski, Kapuadi, Vinagre – Kapustka, Augustyniak, W. Urbański – Wszołek, Colak, Krasniqi