Maccabi Hajfa w czwartek zaliczyło podwójną porażkę - Raków okazał się lepszy w dwumeczu, a kibice "gospodarzy" zdecydowali się na skandaliczną oprawę. Na ich zachowanie zareagowała Ambasada Izraela.

Grzegorz Misiak/ PressFocus Na zdjęciu: Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa

Maccabi – Raków. „Ohydne zachowanie”

Wynik spotkania Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa został przyćmiony przez to, co wydarzyło się na trybunach stadionu w Debreczynie. Sympatycy ekipy z Izraela zaprezentowali transparent, którego treść wzbudza ogromne kontrowersje.

Na czwartkowe wydarzenia zareagował między innymi Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do całej sytuacji odniosło się także wielu polskich polityków. Również Ambasada Izraela, a więc kraju, który reprezentuje Maccabi, postanowiła wypowiedzieć się w tej kwestii:

– Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców – czytamy w krótkim komunikacie, zamieszczonym na portalu X.

Ohydne zachowanie niektórych kibiców @mhfootballclub podczas meczu z @Rakow1921 . Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców. — Ambasada Izraela (@IsraelinPoland) August 14, 2025

Czy reakcja Ambasady jest „wystarczająca”? Wydaje się, że oprócz potępienia wybryków fanów Maccabi, w treści powinno znaleźć się miejsce także dla słowa „przepraszam”.