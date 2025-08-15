Maccabi – Raków. „Ohydne zachowanie”
Wynik spotkania Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa został przyćmiony przez to, co wydarzyło się na trybunach stadionu w Debreczynie. Sympatycy ekipy z Izraela zaprezentowali transparent, którego treść wzbudza ogromne kontrowersje.
Na czwartkowe wydarzenia zareagował między innymi Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do całej sytuacji odniosło się także wielu polskich polityków. Również Ambasada Izraela, a więc kraju, który reprezentuje Maccabi, postanowiła wypowiedzieć się w tej kwestii:
– Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców – czytamy w krótkim komunikacie, zamieszczonym na portalu X.
Czy reakcja Ambasady jest „wystarczająca”? Wydaje się, że oprócz potępienia wybryków fanów Maccabi, w treści powinno znaleźć się miejsce także dla słowa „przepraszam”.