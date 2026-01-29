Ziółkowski trafia do siatki w Lidze Europy! Debiutancki gol dla Romy [WIDEO]

Jan Ziółkowski zdobył debiutancką bramkę dla AS Romy. Jego trafienie daje remis w starciu Ligi Europy z Panathinaikosem.

fot. Independent Photo Agency Srl Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski bohaterem AS Romy

Jan Ziółkowski konsekwentnie walczy o miejsce w pierwszym składzie AS Romy. Mało kto mógł się spodziewać, że po transferze z Legii Warszawa tak szybko zacznie dostawać regularne szanse. W czwartek ponownie wystąpił w wyjściowej jedenastce – rzymianie rywalizowali na wyjeździe z Panathinaikosem Ateny.

Dla AS Romy to ważne spotkanie, bowiem od jego rezultatu zależało miejsce w pierwszej ósemce fazy ligowej, a co za tym idzie – uniknięcie dwumeczu w ramach 1/16 Ligi Europy. Zaczęło się jednak fatalnie, gdyż już od 15. minuty musiała grać w osłabieniu. Czerwoną kartkę otrzymał Gianluca Mancini, który sfaulował wychodzącego na czystą pozycję rywala.

Po przerwie Panathinaikos wyszedł na prowadzenie. Nie popisała się defensywa AS Romy, choć Ziółkowski nie miał udziału przy tej sytuacji. Do siatki trafił Vicente Taborda, co mocno skomplikowało Romie bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy.

Z pomocą drużynie przyszedł właśnie polski obrońca. W 80. minucie to Ziółkowski skutecznie zagłówkował, dając wyrównanie. To jego debiutancki gol w barwach AS Romy, a jednocześnie bardzo ważny, gdyż zapewnia miejsce w TOP8 fazy ligowej.