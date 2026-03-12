Świderski bohaterem! Zwycięstwo w LE dzięki jego akcji

23:11, 12. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Liga Europy wkroczyła w fazę 1/8 finału. Za nami pierwsze starcia dwumeczów. Znamy wyniki wszystkich ośmiu spotkań, w tym pojedynków z udziałem reprezentantów Polski.

Karol Świderski (Ferencvaros Budapeszt - Panathinaikos Ateny)
IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski (Ferencvaros Budapeszt - Panathinaikos Ateny)

LE: Skorupski nie zatrzymał Romy, Świderski wypracował gola

W tej fazie rywalizacji w Lidze Europy zabrakło polskich drużyn, ale nie zabrakło ekip, w których występują reprezentanci naszego kraju. O 18:45 rozpoczęły się cztery mecze. Padło w nich łącznie siedem bramek.

Porto okazało się lepsze od Stuttgartu – w składzie Smoków znalazł się jeden Polak. Bologna zremisowała z Romą 1:1. Łukasz Skorupski znalazł się w podstawowym składzie gospodarzy, natomiast Jan Ziółkowski spędził cay mecz na ławce rezerwowych Giallorossich. Gole strzelali Federico Bernardeschi (50′) i Lorenzo Pellegrini (71′).

Panathinaikos pokonał Betis 1:0. W 88. minucie zwycięstwo Koniczynkom zapewnił Vicente Taborda, który wykorzystał rzut karny. Karol Świderski pojawił się na boisku pięć minut wcześniej i to po faulu na nim została podyktowana jedenastka. Natomiast Aston Villa na wyjeździe wygrała 1:0 z Lille po trafieniu Olliego Watkinsa (61′). Matty Cash jest kontuzjowany.

Liga Europy (12.03) – wyniki meczów 1/8 finału:

  • Stuttgart 1:2 Porto
  • Bologna 1:1 Roma
  • Panathinaikos 1:0 Betis
  • Lille 0:1 Aston Villa
  • Celta Vigo 1:1 Olympique Lyon
  • Ferencvaros 2:0 Braga
  • Genk 1:0 Freiburg
  • Nottingham Forest 0:1 Midtjylland

