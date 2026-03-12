LE: Skorupski nie zatrzymał Romy, Świderski wypracował gola
W tej fazie rywalizacji w Lidze Europy zabrakło polskich drużyn, ale nie zabrakło ekip, w których występują reprezentanci naszego kraju. O 18:45 rozpoczęły się cztery mecze. Padło w nich łącznie siedem bramek.
Porto okazało się lepsze od Stuttgartu – w składzie Smoków znalazł się jeden Polak. Bologna zremisowała z Romą 1:1. Łukasz Skorupski znalazł się w podstawowym składzie gospodarzy, natomiast Jan Ziółkowski spędził cay mecz na ławce rezerwowych Giallorossich. Gole strzelali Federico Bernardeschi (50′) i Lorenzo Pellegrini (71′).
Panathinaikos pokonał Betis 1:0. W 88. minucie zwycięstwo Koniczynkom zapewnił Vicente Taborda, który wykorzystał rzut karny. Karol Świderski pojawił się na boisku pięć minut wcześniej i to po faulu na nim została podyktowana jedenastka. Natomiast Aston Villa na wyjeździe wygrała 1:0 z Lille po trafieniu Olliego Watkinsa (61′). Matty Cash jest kontuzjowany.
Liga Europy (12.03) – wyniki meczów 1/8 finału:
- Stuttgart 1:2 Porto
- Bologna 1:1 Roma
- Panathinaikos 1:0 Betis
- Lille 0:1 Aston Villa
- Celta Vigo 1:1 Olympique Lyon
- Ferencvaros 2:0 Braga
- Genk 1:0 Freiburg
- Nottingham Forest 0:1 Midtjylland