Alarm przed spotkaniem AS Romy. Francuskie służby musiały interweniować

AS Roma zaczyna zmagania w Lidze Europy od meczu z Nice. RMC Sport przekazało natomiast informacje o zatrzymaniach ponad 100 chuliganów, podających się za fanów Giallorossich.

fot. Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Kibice AS Romy

Zatrzymano ponad 100 uzbrojonych włoskich chuliganów

AS Roma pod wodzą trenera Gian Piero Gasperiniego ma ambitne plany na trwającą kampanię. Rzymianie chcą namieszać nie tylko w lidze włoskiej, ale również w Lidze Europy. Tymczasem ciekawe, ale niepokojące wieści przekazało RMC Sport.

Francuskie źródło poinformowało, że we wtorek wieczorem policja zatrzymała ponad 100 osób za udział w nielegalnym zgromadzeniu i posiadanie broni. Włoskim chuliganom skonfiskowano m.in. żelazne pręty i kastety. Pseudokibice Romy mieli przygotowywać się do konfrontacji ze swoimi odpowiednikami z Nice. Dzięki szybkiej interwencji służb bezpieczeństwa udało się jednak zapobiec potencjalnym szkodom fizycznym i materialnym.

Prokurator z Nicei, Damien Martinelli, oświadczył, że jedna z grup kibiców miała zakryte twarze. W miejscu ich zbiórki znaleziono kije, noże, młotki, a także środki ochrony osobistej, w tym kamizelki kuloodporne.

Francuskie władze poinformowały jednocześnie, że kontrola obecności widzów na stadionie Allianz Riviera zostanie przeprowadzona z zachowaniem najwyższej czujności. Tym samym władze Nice zmobilizowały licznych stewardów, aby zapewnić porządek na obiekcie.

Kibice Romy będą objęci wzmożonym nadzorem przez cały czas podróży na stadion. Osoby posiadające bilety będą przewożone wyłącznie autobusami wahadłowymi pod eskortą Policji Państwowej, a po meczu zostaną odwiezione z powrotem zgodnie z tą samą procedurą.

Czytaj więcej: Liverpool traci młodą gwiazdę obrony. Fatalne informacje z Anfield