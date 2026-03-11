Marciniak wraca po trzech miesiącach przerwy! Poprowadzi mecz w Lidze Europy

Szymon Marciniak wraca do pracy po ponad 100 dniach nieobecności. UEFA poinformowała, że poprowadzi mecz Panathinaikos - Betis w Lidze Europy. U gospodarzy zagra Karol Świderski.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak sędzią meczu Panathinaikos – Betis

Szymon Marciniak przez trzy miesiące nie był widziany w ani jednym meczu, który prowadził jako pierwszy sędzia. Powód takiego rozwoju wydarzeń miał związek z operacją, jaką przeszedł na początku grudnia po spotkaniu Piasta Gliwice z Lechem Poznań. Ostatnio miał szansę wziąć udział w pierwszym od dawna spotkaniu, zasiadając w wozie VAR podczas rywalizacji Widzewa Łódź z Kolejorzem.

Okazuje się, że Marciniak po 106 dniach nieobecności na boisku w końcu doczeka się powrotu. UEFA udostępniła obsady sędziowskie na 1/8 finału Ligi Europy. Jedno ze spotkań poprowadzi 44-latek wraz ze swoim zespołem: Tomaszem Listkiewiczem i Adamem Kupsikiem. Jako arbiter techniczny wyznaczony został Paweł Raczkowski, a za VAR odpowiadać będą Jarred Gillett i Matthew Donohue z Anglii.

Mecz, jaki poprowadzi Marciniak to Panathinaikos – Real Betis. Odbędzie się on w czwartek (12 marca) o godzinie 18:45. W kadrze gospodarzy będzie można znaleźć reprezentanta Polski – Karola Świderskiego.

W poprzednim sezonie Szymon Marciniak prowadził jeden mecz Panathinaikosu. Drużyna z Aten zremisowała z Olympiakosem (1:1) w Pucharze Grecji. Z kolei w przypadku Betisu będzie to pierwszy raz, gdy Marciniak poprowadzi mecz z ich udziałem.

W tym sezonie jeden z najlepszych sędziów na świecie ma na swoim koncie 21 spotkań. Sędziował m.in. w Ekstraklasie, Lidze Mistrzów czy Saudi Pro League.