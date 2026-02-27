Liga Europy: wyniki losowania 1/8 finału. Poznaliśmy wszystkie pary

Liga Europy: losowanie 1/8 finału. W grze o triumf w drugich co do ważności europejskich pucharach pozostało szesnaście drużyn. W piątek (27 lutego) poznaliśmy wyniki losowania 1/8 finału.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Trofeum za zwycięstwo w Lidze Europy

Wyniki losowania 1/8 finału Ligi Europy

Liga Europy, choć bez polskich drużyn wciąż pozostaje w kręgu zainteresowań polskich kibiców. W rozgrywkach udział bierze kilku Biało-Czerwonych. O triumf w turnieju walczą m.in. Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a także Łukasz Skorupski, Matty Cash, Karol Świderski i Jan Ziółkowski. W piątek (27 lutego) poznaliśmy wyniki losowania 1/8 finału Ligi Europy.

W kontekście Biało-Czerwonych w oczy rzuca się od razu rywalizacja Bologna – AS Roma. Oznacza to, że albo Łukasz Skorupski, albo Jan Ziółkowski pożegnają się z turniejem. Polski duet z Porto o awans do ćwierćfinału zagra z VfB Stuttgart z Bundesligi.

Wyniki losowania 1/8 finału Ligi Europy:

Ferencvaros vs Braga

Panathinaikos vs Real Betis

Genk vs Freiburg

Celta Vigo vs Olympique Lyon

VfB Stuttgart vs FC Porto

Nottingham Forest vs FC Midtjylland

Bologna vs Roma

Lille vs Aston Villa

Do polskiego starcia może dojść także w ćwierćfinale oraz w półfinale. FC Porto, Nottingham Forest, Bologna i Roma trafili do tej samej części drabinki. Jest więc duża szansa, że w finale zobaczymy przynajmniej jednego zawodnika reprezentacji Polski.

Potencjalne pary w ćwierćfinale Ligi Europy:

Ferencvaros lub Braga vs Panathinaikos lub Real Betis

Genk lub Freiburg vs Celta Vigo lub Olympique Lyon

VfB Stuttgart lub FC Porto vs Nottingham Forest lub FC Midtjylland

Bologna lub Roma vs Lille lub Aston Villa

Potencjalne pary w półfinale Ligi Europy:

Ferencvaros lub Braga lub Panathinaikos lub Real Betis vs Genk lub Freiburg lub Celta Vigo lub Olympique Lyon