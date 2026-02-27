Liga Europy: wyniki losowania 1/8 finału. Poznaliśmy wszystkie pary

Wyniki losowania 1/8 finału Ligi Europy
Liga Europy, choć bez polskich drużyn wciąż pozostaje w kręgu zainteresowań polskich kibiców. W rozgrywkach udział bierze kilku Biało-Czerwonych. O triumf w turnieju walczą m.in. Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a także Łukasz Skorupski, Matty Cash, Karol Świderski i Jan Ziółkowski. W piątek (27 lutego) poznaliśmy wyniki losowania 1/8 finału Ligi Europy.
W kontekście Biało-Czerwonych w oczy rzuca się od razu rywalizacja Bologna – AS Roma. Oznacza to, że albo Łukasz Skorupski, albo Jan Ziółkowski pożegnają się z turniejem. Polski duet z Porto o awans do ćwierćfinału zagra z VfB Stuttgart z Bundesligi.
Wyniki losowania 1/8 finału Ligi Europy:
- Ferencvaros vs Braga
- Panathinaikos vs Real Betis
- Genk vs Freiburg
- Celta Vigo vs Olympique Lyon
- VfB Stuttgart vs FC Porto
- Nottingham Forest vs FC Midtjylland
- Bologna vs Roma
- Lille vs Aston Villa
Do polskiego starcia może dojść także w ćwierćfinale oraz w półfinale. FC Porto, Nottingham Forest, Bologna i Roma trafili do tej samej części drabinki. Jest więc duża szansa, że w finale zobaczymy przynajmniej jednego zawodnika reprezentacji Polski.
Potencjalne pary w ćwierćfinale Ligi Europy:
- Ferencvaros lub Braga vs Panathinaikos lub Real Betis
- Genk lub Freiburg vs Celta Vigo lub Olympique Lyon
- VfB Stuttgart lub FC Porto vs Nottingham Forest lub FC Midtjylland
- Bologna lub Roma vs Lille lub Aston Villa
Potencjalne pary w półfinale Ligi Europy:
- Ferencvaros lub Braga lub Panathinaikos lub Real Betis vs Genk lub Freiburg lub Celta Vigo lub Olympique Lyon
- VfB Stuttgart lub FC Porto lub Nottingham Forest lub FC Midtjylland vs Bologna lub Roma lub Lille lub Aston Villa