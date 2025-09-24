Liga Europy wraca. Sprawdź mecze i plan transmisji

Liga Europy startuje w sezonie 2025/26. W 1. kolejce Real Betis zmierzy się z Nottingham Forest, a OGC Nice podejmie Romę. Sprawdź pełny plan transmisji środowych spotkań.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Środowe starcia Ligi Europy. Plan transmisji meczów

Liga Europy w sezonie 2025/26 ponownie odbędzie się bez klubów z PKO BP Ekstraklasy. Najbliżej awansu był Lech Poznań, który musiał jednak uznać wyższość belgijskiego Genku w IV rundzie eliminacji. W fazie ligowej zagrają m.in. FC Porto z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem, AS Roma z Janem Ziółkowskiego, Aston Villa z Mattym Cashem oraz Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim.

W poprzednim sezonie triumfował Tottenham Hotspur pod wodzą Ange Postecoglou, który w finale pokonał Manchester United (1:0) na San Mames w Bilbao. Zwycięstwo w Lidze Europy daje nie tylko trofeum, ale także przepustkę do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

W Lidze Europy wystąpi aż 36 zespołów i każdy rozegra po osiem spotkań. Drużyny, które zajmą miejsca 1-8, awansują bezpośrednio do 1/8 finału rozgrywek. Z kolei drużyny z miejsc 9-24 będą rywalizować w fazie play-off.

Najbliższe mecze Ligi Europy odbędą się w środę i czwartek. W środę (24 września) na boisku zobaczymy m.in. Nottingham Forest, Romę oraz Real Betis. Najwięcej emocji budzi starcie pomiędzy Betisem a Nottingham, które rozpocznie się o godzinie 21:00.

Liga Europy – 1. kolejka – 24 września: