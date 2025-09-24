Liga Europy wraca. Sprawdź mecze i plan transmisji

Środowe starcia Ligi Europy. Plan transmisji meczów
Liga Europy w sezonie 2025/26 ponownie odbędzie się bez klubów z PKO BP Ekstraklasy. Najbliżej awansu był Lech Poznań, który musiał jednak uznać wyższość belgijskiego Genku w IV rundzie eliminacji. W fazie ligowej zagrają m.in. FC Porto z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem, AS Roma z Janem Ziółkowskiego, Aston Villa z Mattym Cashem oraz Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim.
W poprzednim sezonie triumfował Tottenham Hotspur pod wodzą Ange Postecoglou, który w finale pokonał Manchester United (1:0) na San Mames w Bilbao. Zwycięstwo w Lidze Europy daje nie tylko trofeum, ale także przepustkę do fazy ligowej Ligi Mistrzów.
W Lidze Europy wystąpi aż 36 zespołów i każdy rozegra po osiem spotkań. Drużyny, które zajmą miejsca 1-8, awansują bezpośrednio do 1/8 finału rozgrywek. Z kolei drużyny z miejsc 9-24 będą rywalizować w fazie play-off.
Najbliższe mecze Ligi Europy odbędą się w środę i czwartek. W środę (24 września) na boisku zobaczymy m.in. Nottingham Forest, Romę oraz Real Betis. Najwięcej emocji budzi starcie pomiędzy Betisem a Nottingham, które rozpocznie się o godzinie 21:00.
Liga Europy – 1. kolejka – 24 września:
- 18:45 FC Midtjylland – Sturm Graz – Polsat Sport Premium 1
- 18:45 PAOK – Maccabi Tel Awiw – Polsat Sport Premium 2
- 21:00 OGC Nice – AS Roma – Polsat Sport Premium 1
- 21:00 Braga – Feyenoord Rotterdam – Polsat Sport Premium 2
- 21:00 Real Betis – Nottingham Forest – Polsat Sport Extra 1
- 21:00 Crvena zvezda – Celtic – Polsat Sport Extra 2
- 21:00 Dinamo Zagrzeb – Fenerbahce – Polsat Sport Extra 3
- 21:00 SC Freiburg – FC Basel – Polsat Sport Extra 4