Szymański z golem! Niespodzianki na start. Oto wyniki środowych spotkań Ligi Europy

Środa w Lidze Europy: Szymański z golem dla Fenerbahce
Liga Europy w sezonie 2025/2026 rozpoczęła fazę ligową w środę (24 września). Już pierwszego dnia mogliśmy oglądać w akcji dwóch reprezentantów Polski. W wyjściowej jedenastce Sturmu Graz znalazł się Filip Rózga, zaś w składzie Fenerbahce od początku wystąpił Sebastian Szymański. Niestety, ale dla polskich piłkarzy nie był to udany dzień, ponieważ ich drużyny poniosły porażkę.
Na start o godzinie 18:45 odbyły się dwa spotkania. W jednym z nich PAOK bezbramkowo zremisował u siebie z Maccabi Tel Aviv. Z kolei w drugim spotkaniu Midtjylland pokonało Sturm Graz (2:0). W austriackim zespole 45 minut rozegrał wspomniany wcześniej Filip Rózga.
Niespodzianek nie zabrakło w drugiej serii spotkań o godzinie 21:00. Niespodziewanie komplet punktów zgarnął bułgarski Łudogorec, pokonując Malmo (2:1). Porażki doznał także Feyenoord w starciu z Bragą (0:1), a Celtic zremisował z Crveną (1:1).
Nieoczekiwanie bez punktów rywalizację z Dinamem Zagrzeb zakończyło Fenerbahce (1:3). Pozytywnym akcentem był jednak występ Sebastiana Szymańskiego, który zdobył przepiękną bramkę zza pola karnego. W hicie środowych spotkań Roma wygrała z Niceą (2:1).
Wyniki środowych spotkań Ligi Europy (24.09.2025):
- Midtjylland 2:0 Sturm Graz
- PAOK 0:0 Maccabi Tel Aviv
- Betis 2:2 Nottingham
- Braga 1:0 Feyenoord
- Crvena zvezda 1:1 Celtic
- Dinamo Zagrzeb 3:1 Fenerbahce
- Malmo 1:2 Łudogorec
- Nice 1:2 Roma
- Freiburg 2:1 FC Basel