Szymański z golem! Niespodzianki na start. Oto wyniki środowych spotkań Ligi Europy

Liga Europy w sezonie 2025/2026 oficjalnie wystartowała w środę (24 września). Na start oglądaliśmy aż dziewięć spotkań. W jednym z nich gola zdobył Sebastian Szymański. Oto komplet wyników.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Środa w Lidze Europy: Szymański z golem dla Fenerbahce

Liga Europy w sezonie 2025/2026 rozpoczęła fazę ligową w środę (24 września). Już pierwszego dnia mogliśmy oglądać w akcji dwóch reprezentantów Polski. W wyjściowej jedenastce Sturmu Graz znalazł się Filip Rózga, zaś w składzie Fenerbahce od początku wystąpił Sebastian Szymański. Niestety, ale dla polskich piłkarzy nie był to udany dzień, ponieważ ich drużyny poniosły porażkę.

Na start o godzinie 18:45 odbyły się dwa spotkania. W jednym z nich PAOK bezbramkowo zremisował u siebie z Maccabi Tel Aviv. Z kolei w drugim spotkaniu Midtjylland pokonało Sturm Graz (2:0). W austriackim zespole 45 minut rozegrał wspomniany wcześniej Filip Rózga.

Niespodzianek nie zabrakło w drugiej serii spotkań o godzinie 21:00. Niespodziewanie komplet punktów zgarnął bułgarski Łudogorec, pokonując Malmo (2:1). Porażki doznał także Feyenoord w starciu z Bragą (0:1), a Celtic zremisował z Crveną (1:1).

Nieoczekiwanie bez punktów rywalizację z Dinamem Zagrzeb zakończyło Fenerbahce (1:3). Pozytywnym akcentem był jednak występ Sebastiana Szymańskiego, który zdobył przepiękną bramkę zza pola karnego. W hicie środowych spotkań Roma wygrała z Niceą (2:1).

GOOOOOOOL ⚽



Sebastian Szymański wyrównuje na 1️⃣:1️⃣



📺 Polsat Sport Extra 3 oraz Polsat Box Go 📲#UEL pic.twitter.com/U7MSKV9OK3 — Polsat Sport (@polsatsport) September 24, 2025

Wyniki środowych spotkań Ligi Europy (24.09.2025):