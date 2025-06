Legia Warszawa poznała potencjalnych rywali w II rundzie el. do Ligi Europy

Legia Warszawa rozpocznie zmagania w europejskich pucharach od I rundy eliminacji do Ligi Europy. W środę odbędzie się losowanie II rundy, a Wojskowi poznali już grono potencjalnych rywali.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Potencjalni rywale Legii w II rundzie el. do Ligi Europy

Legia Warszawa zdobyła Puchar Polski w sezonie 2024/25, co zapewniło udział w eliminacjach do Ligi Europy. We wtorek stołeczny klub, będący rozstawionym w I rundzie, wylosował FK Aktobe z Kazachstanu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 lipca, a rewanż zaplanowano na 17 lipca.

Już w środę o godzinie 13:00 w szwajcarskim Nyonie odbędzie się losowanie II rundy eliminacyjnej. UEFA podzieliła uczestniczące zespoły na grupy, dzięki czemu Legia poznała grono potencjalnych rywali. Jedyny reprezentant Polski na tym etapie rozgrywek ponownie został rozstawiony i może trafić na jednego z czterech nierozstawionych przeciwników.

W przypadku trzech pierwszych par, o tym, kto zagra z Legią, zadecyduje wynik I rundy eliminacyjnej. Jedynym pewnym przeciwnikiem jest Banik Ostrawa, który rozpocznie rywalizację od II rundy. Przypomnijmy, że zdobywcy Pucharu Polski w przypadku porażki z FK Aktobe automatycznie przejdą do eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Potencjalni przeciwnicy Legii Warszawa: