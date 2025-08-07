Legia przed trudnym zadaniem, ale Europa coraz bliżej. Przewidywane składy na mecz z AEK-iem Larnaka

Legia Warszawa zmierzy się dzisiaj w meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy z zespołem AEK-u Larnaka. Wiele wskazuje na to, że przeprawa Wojskowych będzie bardzo trudna.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia zmierzy się z AEK-iem Larnaka

Legia Warszawa ma za sobą dość udany ostatni czas, ale najważniejsze zadanie dopiero przed nimi. Dzisiaj wieczorem rozegrany zostanie bowiem pierwszy z dwóch meczy 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Wojskowi na Cyprze zmierzą się z tamtejszym AEK-iem Larnaka. Wszystko zapowiada jednak bardzo wyrównane starcie, w którym – przynajmniej według bukmacherów – faworytem są gospodarze.

Niemniej z pewnością zespół Edwarda Iordanescu ma wystarczającą jakość, żeby nie tylko zremisować, ale i wygrać ten mecz. Wiadomo jednak, że wszystko rozstrzygnie się w rewanżu w Warszawie, gdzie być może zespół będzie wzmocniony już nowymi nazwiskami. Jak na razie jednak trzeba sobie radzić z tym, co jest. W kadrze Wojskowych nie ma jednak przesadnych osłabień, choć wątpliwy jest występ Jana Ziółkowskiego, który jest o krok od transferu.

Oto przewidywane składy na mecz Legia Warszawa – AEK Larnaka. Początek rywalizacji na Cyprze już o godzinie 18:30.

AEK: Alomerović – Ekpolo, Milicević, Roberge, García – Ledes – Pons, Suárez, Chacon – Angielski, Ivanović.

Legia: Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre – Augustyniak, Elitim, Kapustka – Biczachczjan, Nsame, Morishita.

