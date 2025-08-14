Legia stawia na młodość. Zawodnik Sportingu w Polsce

Legia Warszawa w związku z kontuzję Cluade'a Goncalvesa potrzebuje wzmocnienia na pozycji defensywnego pomocnika. Tomasz Włodarczyk z Meczyków przekazał ciekawe wieści w sprawie.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia Warszawa blisko niespodziewanego transferu

Legia Warszawa planuje w sezonie 2025/2026 powrót na szczyt tabeli. Władze klubu intensywnie pracują nad wzmocnieniem kadry i pozyskaniem zawodników wysokiej jakości. Ciekawe informacje przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Źródło donosi, że stołeczny klub jest blisko sfinalizowania konkretnego transferu. Legia ma pozyskać Henrique’a Arreiola ze Sportingu. Transakcja wydaje się realna, ponieważ zawodnik ma już znajdować się w Polsce. 20-latek jest młodzieżowym reprezentantem Portugalii, a jego rynkowa wartość wynosi około miliona euro.

Jeszcze niedawno Legia planowała pozyskać Damiana Szymańskiego. Jednak ostatnio temat transferu reprezentanta Polski mocno ostygł. Możliwe natomiast, że do klubu trafi bardziej perspektywiczny zawodnik. Mowa o utalentowanym graczu z Portugalii.

Henrique Arreiol jest defensywnym pomocnikiem, który swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w Maritimo. Od sezonu 2024/2025 występował w kadrze Sportingu B. W minionym sezonie młody Portugalczyk rozegrał łącznie 34 spotkania, w tym pięć w Lidze Młodzieżowej UEFA, a raz wystąpił w krajowym pucharze.

Jeżeli transfer Arreiola dojdzie do skutku, będzie rywalizował o miejsce w składzie z trzema obecnymi zawodnikami Legii: Juergenem Elitimem, Rafałem Augustyniakiem i Pascalem Mozie.

