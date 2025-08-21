Lech Poznań dotknięty kontuzjami. Poznaliśmy skład mistrza Polski

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech walczy o Ligę Europy

Lech Poznań pożegnał się z szansą na awans do Ligi Mistrzów po przegranym dwumeczu z Crveną zvezda. Jest natomiast pewny występu przynajmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji, ale walczy jeszcze o udział w mocniejszych rozgrywkach. W czwartek podejmie przed własną publicznością Genk, a stawką tego dwumeczu jest awans do fazy ligowej Ligi Europy. Faworytem rywalizacji są oczywiście Belgowie.

Sytuacja kadrowa Kolejorza nie jest optymalna, o czym świadczy również wyjściowa jedenastka na czwartkową rywalizację. Niedostępni do gry są między innymi Joel Pereira, Ali Gholizadeh, Patrik Walemark, Robert Gumny czy Radosław Murawski. Trener Niels Frederiksen postawił więc na prawej obronie na Alexa Douglasa, czyli nominalnego stopera. Ofensywny tercet stworzą natomiast Leo Bengtsson, Mikael Ishak oraz Luis Palma.

Czwartkowe spotkanie Lech Poznań – Genk rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale TVP 2.

Składy na mecz Lech Poznań – Genk

Lech Poznań: Mrozek, Douglas, Skrzypczak, Milić, Moutinho, Kozubal, Thordarson, Jagiełło, Begtsson, Ishak, Palma

Genk: Lawal, El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe, Bangoura, Heynen, Steuckers, Hrosovsky, Sor, Oh