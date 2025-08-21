Lech Poznań po raz pierwszy skapitulował już w 10. minucie. Chwilę później Filip Jagiełło strzelił na 1-1. Genk długo nie cieszył się z prowadzenia.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Bartosz Mrozek

Lech zaczął nieźle, ale Genk szybko wykorzystało błąd

Lech Poznań po porażce w dwumeczu z Crveną zvezda pożegnał się z walką o Ligę Mistrzów, ale może jeszcze zagrać w fazie ligowej Ligi Europy. Zadanie nie jest łatwe, gdyż mistrzowie Polski muszą ograć Genk. W czwartek Belgowie przyjechali do Poznania na pierwszy etap tej emocjonującej rywalizacji.

Na papierze faworytem był rywal Lecha, zwłaszcza w obliczu jego problemów kadrowych. Niels Frederiksen zmuszony był wystawić chociażby Alexa Douglousa na nienominalnej pozycji. Kolejorz zaczął z przytupem, ale w 10. minucie Genk brutalnie wykorzystał błąd formacji obronnej. Spore zamieszanie w polu karnym poznaniaków wykorzystał Patrik Hrosovsky, który dość przypadkowo otrzymał piłkę, ale z dużym spokojem pokonał Bartosza Mrozka.

Na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było długo czekać. W 19. minucie to piłkarze z Belgii pomylili się przy rozegraniu piłki – Lech odzyskał piłkę, a Mikael Ishak wyłożył ją koledze z drużyny. Filip Jagiełło precyzyjnym strzałem po długim słupku dał cenne wyrównanie.