AS Roma podejmie w czwartek w Europa League Brighton and Howe Albion. Jak donosi SkySports, w środę w godzinach nocnych przed Koloseum w stolicy Włoch dwóch angielskich kibiców zostało ugodzonych nożem.

IMAGO / Insidefoto Na zdjęciu: Piłkarze Romy

Roma zagra z Brighton w Europa League

Dwóch kibiców gości trafiło do szpitala

W środę zaatakowano ich nożem

Dwóch kibiców Brighton w szpitalu

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na niespełna 24 godziny przed meczem Romy z Brighton and Howe. Jak wynika z raportu policji, do angielskich kibiców podeszli lokalni chuligani w kominiarkach, którzy zaatakowali ich nożem. Dwóch mężczyzn trafiło do szpitala z ranami ciała.

Na szczęście ich życie nie jest zagrożone. Jak potwierdzili dziennikarze SkySports, rany mężczyzn nie były poważne.

Policja została wezwana na miejsce zdarzenia dzięki interwencji kelnera z restauracji. Udało się dzięki temu zatrzymać sprawców. Są to mężczyźni w wieku od 26 do 27 lat.