Paulo Dybala bliski wielkiego powrotu. Słynny klub chce Argentyńczyka

Paulo Dybala ma ważny kontrakt w Romie do końca sezonu 2025/26. Jak poinformował Matteo Moretto, Argentyńczyk ma propozycję z Boca Juniors.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Boca Juniors kusi Paulo Dybalę. Napastnik może wrócić do ojczyzny

Paulo Dybala trafił do Romy z Juventusu Turyn w 2022 roku. Jednak jego pierwszym klubem w Serie A było Palermo, w którym spędził trzy lata. W tym sezonie 32-latek pozostaje ważną postacią rzymskiego zespołu. Łącznie rozegrał 22 spotkania, w których strzelił trzy gole i dołożył cztery asysty.

Na kilka miesięcy przed otwarciem letniego okna transferowego przyszłość Argentyńczyka wciąż jest niejasna. Według włoskiego dziennikarza Matteo Moretto, zainteresowanie piłkarzem wyraża Boca Juniors. Tym samym Dybala mógłby wrócić do ojczyzny po 14 latach.

Kontrakt Dybali w stolicy Włoch wygasa wraz z końcem sezonu, a AS Roma nadal stara się wynegocjować jego przedłużenie. Na przeszkodzie mogą jednak stanąć wymagania finansowe zawodnika, co komplikuje rozmowy. Boca Juniors utrzymuje stały kontakt z otoczeniem 40-krotnego reprezentanta Argentyny.

Obecnie Roma zajmuje 4. miejsce w tabeli Serie A i walczy o zapewnienie sobie udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Najbliższe wyzwanie dla Dybali i jego kolegów to wielki mecz z Juventusem, który odbędzie się w najbliższy weekend (1 marca, o godzinie 20:45) na Stadio Olimpico. Występ Argentyńczyka stoi pod znakiem zapytania ze względu na uraz kolana.