Liverpool wygrał 5:1 ze Spartą Praga

Darwin Nunez zdobył dwie cudowne bramki

Cały mecz na ławce rezerwowych spędzili Fabian Mrozek oraz Mateusz Musiałowski

Darwin Nunez z pięknym dubletem!

Liverpool nie miał problemów w wyjazdowym starciu ze Spartą Praga. Podopieczni Jurgena Kloppa wygrali 5:1 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy. Bohaterem The Reds był Darwin Nunez, który zaliczył dwie efektowne bramki. Faktem wartym odnotowania jest również interwencja Caoimhina Kellehera. Irlandczyk uchronił swoją drużynę przed stratą zaskakującej bramki.

The Reds worek z bramkami otworzyli w 6. minucie meczu. Do siatki z rzutu karnego trafił Alexis Mac Allister. W pierwszej połowie oglądaliśmy także gole autorstwa Darwina Nuneza. Urugwajczyk najpierw w 25. minucie popisał się fantastycznym strzałem z dystansu, a następnie w doliczonym czasie gry uderzył z woleja nie do obrony z wysokości pola karnego.

W drugiej połowie najpierw Conor Bradley zaliczył bramkę samobójczą, lecz kilka minut później odpowiedział Luis Diaz, strzelając na 4:1. Chwilę po zdobyciu bramki przez Diaza groźną sytuację miała Sparta. Angelo Preciado zdecydował się na zaskakujący strzał z dystansu, lecz Kelleher zachował czujność i wypiąstkował futbolówkę na rzut rożny. Wynik meczu w 94. minucie gry ustalił Dominik Szoboszlai, strzelając piątą bramkę dla angielskiego zespołu.

