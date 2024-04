Po imponującym zwycięstwie AS Romy nad AC Milan w ćwierćfinale Ligi Europy, Daniele De Rossi nie szczędził pochwał swoim zawodnikom. Szkoleniowiec Giallorossich porównał też występ swoich zawodników do gry defensywnej Realu Madryt.

massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

De Rossi wskazał na dobre aspekty gry Romy

AS Roma pod wodzą Daniele De Rossiego, zaprezentowała się z wyśmienitej strony w dwumeczu z Milanem w ćwierćfinale Ligi Europy. Giallorossi zwyciężyli w obu spotkaniach i zapewnili sobie miejsce w półfinale.

Rzymianie już w pierwszym meczu na San Siro wygrali 1:0, a w rewanżu szybko podwoili przewagę dzięki trafieniu Gianluca Manciniego, po czym Paulo Dybala fantastycznym strzałem podkręcił wynik na 2:0. Jednak po osiągnięciu łącznej przewagi 3:0, Roma musiała mierzyć się z kontuzją Romelu Lukaku i czerwoną kartką dla Zekiego Celika, który faulował Rafaela Leao.

Mimo gry w dziesiątkę przez prawie godzinę, Milan zdobył tylko jednego gola. – Aby wygrać, potrzebowaliśmy doskonałości, wielkiego serca, szczególnie gdy graliśmy w dziesiątkę. Musieliśmy grać z dużą intensywnością, ale też z inteligencją i wiedzą taktyczną. Samo bieganie nie wystarczy – przyznał De Rossi.

Roma zagrała jak Real Madryt z Manchesterem City

– Naprawdę jestem dumny, że mogę być trenerem takiej drużyny. To nie było łatwe, ponieważ Milan to bardzo silny zespół, który gra dobrą piłkę. Nawet Real Madryt cofnął się i bronił. Momentami graliśmy w ten sam sposób, gdy było to konieczne – wyznał.

– Szczerze mówiąc, uważam, że szanse na awans były równe. Nigdy nie byliśmy pod tak dużą presją. Czuliśmy, że mamy coś ekstra, ale nie można powiedzieć, że Milan grał źle przez oba mecze. Potrafili nas zepchnąć do defensywy – zakończył De Rossi.

Zobacz również: Liverpool pożegnał się z Ligą Europy. Szczery komentarz Kloppa