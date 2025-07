Legia gra dalej! Błysk geniuszu Elitima [WIDEO]

Wojciech Dobrzyński / Legionisci.com/ PressFocus Na zdjęciu: FK Aktobe - Legia Warszawa

Legia gra dalej. Aktobe bezsilne

Pierwsza połowa starcia FK Aktobe – Legia Warszawa to łącznie 16 strzałów, z czego cztery celne, i zero goli. Gospodarze tylko raz zmusili Kacpra Tobiasza do większego wysiłku – Artur Shushenachev główkował prosto w ręce bramkarza Wojskowych. Natomiast podopieczni Edwarda Iordanescu trzykrotnie próbowali swoich sił, jednak ani Bartosz Kapustka, ani Vahan Bichakhchyan nie byli w stanie zaskoczyć Andreia Vlada. Premierowe 45, a właściwie 48 minut upłynęło w dosyć spokojnym tempie.

Po zmianie stron… nie zmieniło się zbyt wiele. Obie drużyny kreowały okazje, ale żadna z nich nie pozwoliła na zdobycie bramki. W 69. minucie Wahan Biczachczian oddał groźny strzał z rzutu wolnego i trafił w poprzeczkę, a z dobitką Kacpra Chodyny poradził sobie Andrei Vlad, który zanotował instynktowną paradę.

Legia była bardzo blisko, ale wciąż bez bramek w Aktobe!



🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/JgfOSSuUgM pic.twitter.com/dHCooqO93n — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 17, 2025

W 79. minucie Nemanja Andjelković miał szansę na gola, ale Kacper Tobiasz popisał się świetną paradą. Chwilę później Oralkhan Omirtayev skierował piłkę do siatki, jednak arbiter tego gola nie uznał, ponieważ strzelec znalazł się na ofsajdzie. W 82. minucie Vlad musiał się wykazać po mocnym uderzeniu Kapustki z dystansu.

Rywalem Legii w II rundzie eliminacji @EuropaLeague będzie Banik Ostrawa.



Pierwszy mecz Wojskowi rozegrają 24 lipca w Ostrawie. Rewanż odbędzie się tydzień później w Warszawie. pic.twitter.com/lxlmRqIZUe — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) July 17, 2025

Już w doliczonym czasie gry Jurgen Elitim popisał się indywidualną akcją w polu karnym i płaskim strzałem zaskoczył Vlada, odbierając Aktobe marzenia o awansie. Legia wygrała oba spotkania i awansowała do kolejnego etapu zmagań. W drugiej rundzie Wojskowi zmierzą się z Banikiem Ostrawa.

El. do Ligi Europy: FK Aktobe – Legia Warszawa 0:1 (0:0)

Elitim 90+1′