Neymar poruszył miliony fanów. Wspaniała historia obiegła internet

Kilkanaście lat temu Neymar spotkał się z chłopcem chorującym na raka. Pokłosiem wizyty w szpitalu było wykonanie specjalnej cieszynki. Ostatecznie młody kibic wygrał walkę o zdrowie i po latach znów mógł zamienić kilka słów z brazylijskim piłkarzem.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Spotkanie po latach. Neymar wykonał dla niego specjalną cieszynkę

Kilkanaście lat temu Neymar odwiedził w szpitalu sześcioletniego chłopca chorego na białaczkę. Wówczas pewnie nie spodziewał się, że ta chwila zapadnie w pamięć kibicom na całym świecie. Matheus poprosił go wtedy o wykonanie krótkiego tańca, jeśli strzeli gola. Piłkarz dotrzymał słowa, a nagranie obiegło internet.

Historia doczekała się pięknej kontynuacji, ponieważ Matheus wygrał walkę o zdrowie i po latach znów spotkał swojego idola dzięki inicjatywie Santosu. Klub udostępnił wideo, na którym obaj wspominają tamten moment sprzed lat.

Lembra do menino da dancinha do @NeymarJr? 🥹



O tempo passou, Matheus enfrentou e venceu a leucemia, continuou sendo um santista apaixonado e voltou ao CT Rei Pelé para reencontrar o ídolo… e refazer a dancinha! 😂 pic.twitter.com/7tRBeCzzbR — Santos FC (@SantosFC) December 9, 2025

Chłopak podziękował piłkarzowi za wsparcie i za to, że dał mu motywację w najtrudniejszych chwilach. Neymar nie krył wzruszenia, podpisał mu koszulkę i bez wahania odtworzył słynną cieszynkę, tym razem w zupełnie innym, radosnym kontekście.

To spotkanie znów poruszyło kibiców. Historia Matheusa stała się przykładem, jak jeden gest potrafi dodać siły komuś, kto walczy o życie.