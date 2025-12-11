Neymar poruszył miliony fanów. Wspaniała historia obiegła internet

Spotkanie po latach. Neymar wykonał dla niego specjalną cieszynkę
Kilkanaście lat temu Neymar odwiedził w szpitalu sześcioletniego chłopca chorego na białaczkę. Wówczas pewnie nie spodziewał się, że ta chwila zapadnie w pamięć kibicom na całym świecie. Matheus poprosił go wtedy o wykonanie krótkiego tańca, jeśli strzeli gola. Piłkarz dotrzymał słowa, a nagranie obiegło internet.
Historia doczekała się pięknej kontynuacji, ponieważ Matheus wygrał walkę o zdrowie i po latach znów spotkał swojego idola dzięki inicjatywie Santosu. Klub udostępnił wideo, na którym obaj wspominają tamten moment sprzed lat.
Chłopak podziękował piłkarzowi za wsparcie i za to, że dał mu motywację w najtrudniejszych chwilach. Neymar nie krył wzruszenia, podpisał mu koszulkę i bez wahania odtworzył słynną cieszynkę, tym razem w zupełnie innym, radosnym kontekście.
To spotkanie znów poruszyło kibiców. Historia Matheusa stała się przykładem, jak jeden gest potrafi dodać siły komuś, kto walczy o życie.