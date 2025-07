Barcelona niepokoi się sprawą Yamala! Gwiazdor może stanąć przed sądem

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal ma problem z prawem

Lamine Yamal w ostatnim czasie dużo czasu spędzał na zabawie. Podczas jego urlopu i wakacji media społecznościowe wielokrotnie obiegały zdjęcia z imprez i różnego rodzaju form aktywności. To spotkało się z zaniepokojeniem Barcelony, która ostrzegła nawet gwiazdora przed brakiem profesjonalizmu. Finalnie Yamal przyjechał na testy medyczne w pełni zdrowia i dobrej formie.

Okazuje się jednak, że podczas imprezy z okazji osiemnastych urodzin gwiazdora mogło dojść do skandalu. O to przynajmniej oskarża Lamine Yamala hiszpańskie stowarzyszenie Osób z Achondroplazją i Innymi Dysplazjami Szkieletowymi z Karłowatością (ADEE). Chodzi bowiem o fakt, że podczas urodzin skrzydłowego miało dojść do wykorzystania osób karłowatych jako formy rozrywki, co jest zakazane prawnie.

Z tego też powodu stowarzyszenie ADEE domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Lamine Yamala. „Nie będziemy milczeć. Będziemy bronić godności i praw osób z achondroplazją i innymi dysplazjami szkieletowymi we wszystkich obszarach. Będziemy domagać się pociągnięcia do odpowiedzialności, aby takie czyny nigdy więcej się nie powtórzyły” – czytamy w oświadczeniu.

Do tej pory ani Lamine Yamal, ani nikt z jego otoczenia nie wydał oświadczenia ws. tych oskarżeń.

