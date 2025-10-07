Kolejny reprezentant Polski doczeka się filmu. Wkrótce premiera

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Po filmie o Szczęsnym, czas na produkcję o karierze Grzegorza Krychowiaka

W ostatnich dniach swoją premierę miał film o Wojciechu Szczęsnym. Na platformie Amazon Prime będzie można go oglądać od 10 października, ale nie jest to jedyna produkcja nt. byłych reprezentantów Polski, która jest dostępna na platformach streamingowych. Wcześniej bowiem odbyła się premiera filmu o Jakubie Błaszczykowskim oraz oczywiście o Robercie Lewandowskim.

Okazuje się, że po sukcesie trzech kolejnych filmów o piłkarzach, którzy przez ostatnie lata stanowili o sile reprezentacji Polski, przyjdzie czas na czwartą produkcję tego typu. Michał Pol na antenie „Kanału Sportowego” zdradził, że za około miesiąc premierę będzie miał bowiem miniserial o Grzegorzu Krychowiaku. Szczegóły możemy przeczytać na stronie platformy „Sky Show Time”, która wyprodukowała ten dokument.

– „Krychowiak: krok od szczytu” to nie jest dokument o piłce nożnej. To czysta rozrywka, która pozwoli widzom zanurzyć się w świecie Grzegorza Krychowiaka i jego żony, francuskiej modelki i bodybuilderki, Celii Jaunat. Słynący z poczucia humoru i zamiłowania do mody sportowiec, ma swoim koncie 100 występów w narodowych barwach. Kariera piłkarska była jednak dla Krychowiaka zaledwie jednym z wielu marzeń, które odważnie spełnia, nie oglądając się za siebie i czerpiąc z życia garściami. W dokumencie poświęconym jego wspólnemu życiu z Celią kamera próbuje dotrzymać mu kroku w realizacji kolejnych celów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych – czytamy na stronie „Sky Show Time”.

