Yamal dopiął wielką transakcję! Kilkanaście milionów euro

Lamine Yamal dopiął wielką transakcję, o której mówiło się od jakiegoś czasu. Według informacji "Mamarazzis" za 11 milionów euro kupił dom w Esplugues de Llobregat, który w przeszłości należał do Gerarda Pique i Shakiry.

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal kupił dom za 11 milionów euro

Lamine Yamal to obecnie jedna z największych gwiazd nie tylko europejskiego, ale i światowego futbolu. Gwiazdor FC Barcelony praktycznie cały czas jest na czołówkach gazet i mediów. Pod lupą się jednak nie tylko boiskowe wydarzenia, lub mówiąc bardziej ogólnie, te z piłkarskiego świata, ale i prywatne życie Hiszpana. W ostatnim czasie głośno było o jego kontrowersyjnych wywiadach, a także życiu towarzyskim.

Teraz z kolei potwierdziło się to, o czym także mówiło się w ostatnich tygodniach. Chodzi mianowicie o zakup nowego domu. Według informacji przekazanych przez „Mamarazzis”, Lamine Yamal za 11 milionów euro kupił dom w Esplugues de Llobregat, który w przeszłości należał do Gerarda Pique i Shakiry. Piłkarz pokazał się już w tej rezydencji na Instagramie, co tylko potwierdza, że transakcja doszła do skutku. To z pewnością wielki krok w życiu tego wciąż młodego gracza, który dopiero rozpoczyna – jak wszystko na to wskazuje – swoją wielką karierę.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie osiem spotkań i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 200 milionów euro, a umowa reprezentanta Hiszpanii z Dumą Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca 2031 roku.

Zobacz także: Real Madryt dostał ofertę za gwiazdę. Możliwy transfer do Premier League