Znany piłkarz odchodzi z hiszpańskiego klubu po 15 latach!

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Iker Muniain

Muniain legendą Bilbao

Iker Muniain to znana postać w hiszpańskim futbolu. Pomocnik kilka lat temu uznawany był za jeden z największych talentów na Półwyspie Iberyjskim. Choć jego kariera nie wystrzeliła aż tak wysoko, jak prognozowano, to Muniain jest rozpoznawalnym i szanowanym graczem w całej La Liga. Po wielu latach spędzonych w Athleticu Bilbao, pożegna się on z baskijskim zespołem wraz z końcem tego sezonu.

Umowa 31-latka z klubem wygaśnie w czerwcu. Już wcześniej hiszpańscy dziennikarze informowali, że piłkarz najprawdopodobniej rozstanie się z Bilbao. Teraz doniesienia medialne znalazły swoje potwierdzenie w oficjalnym komunikacie, który opublikował klub w mediach społecznościowych. Na ten moment kierunek, który obierze Muniain nie jest jeszcze znany. Być może w poszukiwaniu nowych wyzwań opuści on Hiszpanię.

– Przybyłem tu jako dziecko, ale teraz nadszedł moment na odejście. Dziękuję za wszystko, to był najlepszy czas w moim życiu – podsumował swoją wieloletnią przygodę Muniain.

❤ "Has sido lo mejor de mi vida,



pero ahora, mi amor,



ha llegado el momento de separarnos"



© El capitán comunica su adiós tras 15 temporadas en el primer equipo.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/YwiV6kP4S3 — Athletic Club (@AthleticClub) April 24, 2024

Przez 15 lat spędzone w pierwszej drużynie Muniain rozegrał aż 557 meczów, w których zdobył 75 goli i odnotował 70 asyst. Hiszpan zakończył swoją przygodę w Bilbao w wielkim stylu, ponieważ kilkanaście dni temu zdobył on razem z drużyną Puchar Króla. Baskijscy kibice czekali na taki sukces od 1984 roku.

