Złe wieści ws. Yamala! To byłby dramat dla Barcelony

Lamine Yamal zaprezentował się bardzo słabo w meczu z Realem Madryt. Według słów komentatora La Liga cytowanego przez "Barca Universal", Hiszpan mógł odczuwać ból w okolicy łonowej po ostatniej kontuzji.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal odczuwał dolegliwości po ostatniej kontuzji?!

Barcelona przegrała właśnie mecz z Realem Madryt 1:2. Z całą pewnością dla zespołu Hansiego Flicka nie był to udany występ i trudno mieć wrażenie, że w tym meczu zasłużyli oni na coś więcej. Raczej należy powiedzieć, że Duma Katalonii była często spóźniona, niedokładna i podejmowała złe wybory. Na ich tle piłkarze Królewskich wyglądali właściwie przynajmniej o klasę lepiej, jeśli nie więcej.

Niemniej z pewnością w zespole Barcelony zawiodły także indywidualności. Tego El Clasico do udanych nie będzie mógł zaliczyć nikt z ofensywnej trójki gości, ale szczególnie Lamine Yamal był cieniem samego siebie, a w kontekście jego ostatnich działań, wydaje się, że po prostu się w jakimś sensie ośmieszył. Poza młodym skrzydłowym chociażby także Pedri zagrał słabo. Właściwie tylko Wojciech Szczęsny rozegrał zawody na takim poziomie, na jakim trzeba grać w tego typu starciach.

Ciekawą opinię na temat gry Lamine Yamala przekazał jednak w trakcie meczu komentator La Liga. Dziennikarz powiedział bowiem o tym, czego z pewnością obawiają się fani. Czyli powracający problem z urazem Hiszpana.

– Moim zdaniem Lamine Yamal nadal odczuwa dyskomfort w okolicy łonowej. Tak to na ciebie działa. Nie możesz biec sprintem, nie możesz szybko się obrócić. Grasz ze strachem przed własnym ciałem – powiedział komentator La Liga cytowany przez serwis „Barca Universal”.

