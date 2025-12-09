Zidane łączony z powrotem do Realu. Zapadła decyzja

Zinedine Zidane nie przejmie Realu Madryt, jeśli Xabi Alonso zostanie zwolniony - poinformowano w hiszpańskim programie El Larguero. Wygląda na to, że 53-letni trener jest zdecydowany na objęcie reprezentacji Francji po mundialu 2026.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Media: Zinedine Zidane nie wróci do Realu Madryt

Gra Realu Madryt w ostatnich tygodniach nie napawa optymizmem, co potwierdza już czteropunktowa strata do Barcelony w tabeli La Ligi. Zespół Los Blancos pod wodzą Xabiego Alonso prezentuje się nierówno, a kolejne wpadki coraz mocniej podważają przyszłość hiszpańskiego szkoleniowca. Jeśli wyniki nie ulegną poprawie, współpraca z 44-latkiem może zostać zakończona szybciej, niż jeszcze niedawno zakładano.

W mediach natychmiast pojawiły się nazwiska potencjalnych następców, a wśród nich Zinedine Zidane. Słynny Francuz pozostaje jedną z największych legend w historii stołecznego klubu, dlatego jego powrót wydawał się naturalnym rozwiązaniem.

Jednak według informacji przekazanych w programie „El Larguero” taki scenariusz jest praktycznie niemożliwy. Źródła bliskie francuskiemu trenerowi podkreślają, że Zidane nie planuje trzeciej kadencji na Santiago Bernabeu, mimo presji części kibiców oraz zarządu.

Coraz więcej wskazuje na to, iż Zizou jest zdecydowany objąć reprezentację Francji po najbliższych mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Aktualny selekcjoner drużyny Trójkolorowych – Didier Deschamps – ma ustąpić ze stanowiska, a faworytem do jego zastąpienia jest właśnie Zinedine Zidane.

Przypomnijmy, że 53-letni szkoleniowiec prowadził Real dwukrotnie, w latach 2016-2018 oraz 2019-2021, zdobywając między innymi trzy Ligi Mistrzów i dwa tytuły La Ligi.

W gronie kandydatów do przejęcia ekipy Królewskich pozostają natomiast Alvaro Arbeloa oraz Jurgen Klopp. Największe szanse daje się temu pierwszemu menedżerowi.