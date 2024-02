IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Conte na liście potencjalnych następców Xaviego

Były gwiazdor ogłosił niespodziewanie odejście

Conte bez pracy od odejścia z Tottenhamu

Conte nowym trenerem FC Barcelony?

Xavi Hernandez niespodziewanie ogłosił swoją decyzję o opuszczeniu FC Barcelony na koniec tego sezonu, zmuszając klub do znalezienia następcy w nadchodzących miesiącach. Spekulacje na ten temat już zaczęły dominować w hiszpańskiej prasie. Z pewnością potrwa to do oficjalnego ogłoszenia.

Conte jest bez pracy od swojego odejścia z Tottenhamu pod koniec marca zeszłego roku. Był mocno łączony z posadą w Napoli po zwolnieniu Rudiego Garcii, ale ostatecznie zdecydował, że nie chce obejmować klubu w środku sezonu.

Jak podaje hiszpański Sport, Barcelona dodała Conte do swojej listy możliwych następców Xaviego. Warto tutaj też podkreślić, że zdaniem włoskich mediów jest on bardzo bliski przejęcia sterów w Milanie, bowiem wszystko wskazuje na to, że po sezonie Stefano Pioli opuści ekipę z San Siro.

Innymi kandydatami wymienianymi przez media są Thiago Motta, Jurgen Klopp i Hansi Flick.

Zobacz również: Kolejny gigant chce perełkę Lille. Defensor jest wyceniany na 60 mln euro