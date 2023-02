W poniedziałek poznaliśmy zwycięzców gali FIFA The Best. Najlepszym zawodnikiem wybrany został Leo Messi, a dziwić może odległa pozycja Roberta Lewandowskiego. Polak sklasyfikowany został dopiero na 12. miejscu.

Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W poniedziałek odbyła się gala FIFA The Best

Tytuł najlepszego zawodnika świata przypadł Leo Messiemu

Robert Lewandowski zajął dopiero 12. miejsce

Zaskakująco niska pozycja Lewandowskiego na gali FIFA The Best

Ostatnie dwie edycje gali FIFA The Best wygrywał Robert Lewandowski, dlatego nieco zdziwiło dziennikarzy i kibiców tak niskie w tym roku miejsce Polaka. Napastnik FC Barcelony został sklasyfikowany dopiero w drugiej dziesiątce, na 12. pozycji. Udało mu się wyprzedzić Jude Bellinghama i Mohameda Salaha. Wyżej od niego, co ciekawe, oceniono między innymi napastnika Manchesteru City – Juliana Alvareza.

Voting results of The Best FIFA Awards 📊✨ #TheBestAwards pic.twitter.com/7fF3DatPUY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2023

Triumf w tegorocznym plebiscycie przypadł w udziale Leo Messiemu, co było pokłosiem przede wszystkim zdobycia mistrzostwa świata z reprezentacją Argentyny. Emiliano Martinez otrzymał nagrodę dla najlepszego bramkarza, a trener Albicelestes, Lionel Scaloni, dla najlepszego trenera.

Tuż za Messim sklasyfikowany został Kylian Mbappe, który zdaniem bukmacherów miał spore szanse na zwycięstwo w plebiscycie. Podium zamknął Karim Benzema.

