Leo Messi zwycięzcą najważniejszego plebiscytu podczas poniedziałkowej gali FIFA The Best. Argentyńczyk został wybrany najlepszym piłkarzem 2022 roku na całym świecie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Leo Messi triumfatorem prestiżowej nagrody

Argentyńczyk został uznany najlepszym piłkarzem 2022 roku na świecie

Zawodnik PSG wraca na szczyt plebiscytu FIFA The Best po dwuletniej przerwie

Messi na szczycie

W finałowej trójce plebiscytu FIFA The Best na najlepszego piłkarza 2022 roku nie znalazł się Robert Lewandowski, który w ostatnich dwóch latach zdobywał to wyróżnienie. Tym razem w grze do samego końca pozostawali Leo Messi, Kylian Mbappe i Karim Benzema. Napastnik Realu Madryt odegrał kluczową rolę w poprzednim sezonie, kiedy to jego zespół sięgał po Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Hiszpanii. Dwie gwiazdy Paris Saint-Germain rywalizowały natomiast o miano najlepszego gracza mistrzostw świata w Katarze. Ostatecznie przypadło ono Messiemu, który wspólnie z Argentyną ograł w finale Francję i podniósł puchar za wygrany mundial.

Ten sukces pozwolił Messiemu zatriumfował również w plebiscycie FIFA The Best. W trakcie poniedziałkowej gali odebrał on nagrodę dla najlepszego piłkarza 2022 roku na świecie. To dla niego powrót na szczyt po dwuletniej przerwie. Wcześniej ze statuetki cieszył się w 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 i 2019 roku.

– To wszystko jest niesamowite. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że bardzo cieszę się, że tu jestem. To był wspaniały, niezwykły rok, więc to dla nie wielki zaszczyt. Oczywiście chciałem powiedzieć wszystkim kolegom, a także trenerowi Scaloniemu. Bez nich bym się tu nie znalazł. Osiągnąłem to, o czym marzyłem. To na co miałem od dawna nadzieję. Wreszcie mi się udało. Każdy gracz o tym marzy, ale nie wszystkim się to udaje – powiedział Messi podczas odbierania nagrody.