El Clasico - na ten mecz czekali wszyscy. O 21:00 rozpocznie się hitowe starcie Real - Barcelona. Kogo do gry wystawią Carlo Ancelotti i Xavi Hernandez? Marca przedstawia proponowane składy na to spotkanie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

El Clasico. Ancelotti postawił na niespodziewane nazwiska

Real Madryt do El Clasico przystępuje z pozycji lidera La Liga. Królewscy mają osiem punktów przewagi nad kolejną drużyną, którą jest FC Barcelona. Porażka Blaugrany na Estadio Santiago Bernabeu oznacza koniec marzeń o obronie mistrzowskiego tytułu. Jednocześnie goście muszą uważać na to, co dzieje się za ich plecami. Girona traci tylko dwa oczka.

W sobotę poznaliśmy kadrę Realu na hitowe starcie, natomiast dzień później listę powołanych zawodników opublikowała Barcelona. W niedzielny poranek Marca zaprezentowała przewidywane składy na El Clasico. Według hiszpańskiego dziennika Królewscy zagrają w formacji 4-4-2, z kolei ich rywale skorzystają z ustawienia 4-3-3. Jedynym zaskoczeniem może być zestawienie defensywy Los Blannncos – Carlo Ancelotti ma postawić na kwartet Lucas – Nacho – Rudiger – Camavinga. W szeregach gospodarzy zabraknie Courtoisa i Alaby, a Xavi nie będzie mógł skorzystać z Balde i Gaviego.

El Clasico. Real Madryt – FC Barcelona: przewidywane składy

Real Madryt: Łunin, Camavinga, Rudiger, Nacho, Lucas Vazquez, Kroos, Tchouameni, Bellingham, Valverde, Vinicius, Rodrygo

FC Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Cubarsi, Araujo, Kounde, Pedri, Gundogan, de Jong, Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal

Robert Lewandowski strzeli gola w El Clasico? Tak, Polak pokona Łunina 15% Nie, ale zaliczy asystę 21% Napastnik Barcelony zakończy mecz bez udziału przy bramce 63% 52 + Głosy Oddaj swój głos: Tak, Polak pokona Łunina

Nie, ale zaliczy asystę

Napastnik Barcelony zakończy mecz bez udziału przy bramce

