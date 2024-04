Real Madryt odkrył karty. Oto kadra na El Clasico

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt kontra FC Barcelona już w niedzielę

W niedzielę (21 kwietnia) o godzinie 21:00 rozpocznie się El Clasico, czyli spotkanie pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną. Dla Królewskich jest to idealna okazja do powiększenia przewagi w La Liga i zyskania absolutnego spokoju w końcówce sezonu. Z kolei dla Dumy Katalonii będzie to ostatnia szansa na odwrócenie losów walki o tytuł. Oprócz tego Barca potrzebuje potknięć Los Blancos w pozostałych kolejkach.

Real Madryt jest aktualnym liderem La Liga z dorobkiem 78 punktów. Natomiast FC Barcelona plasuje się na drugim miejscu ze stratą ośmiu oczek. Do zakończenia sezonu 2023/2024 pozostało siedem kolejek, a więc w obecnej sytuacji tylko niespodziewany spadek formy mógłby pozbawić Królewskich tytułu.

Kadra Realu Madryt na El Clasico

Carlo Ancelotti nie przyszykował żadnej niespodzianki w kadrze na Klasyk. Włoski trener postawił na sprawdzone nazwiska, które mają zapewnić Królewskim kolejne zwycięstwo nad Barcą.

Bramkarze:

Łunin, Kepa, Mario De Luis

Obrońcy:

Carvajal, Militao, Nacho, Vazquez, Fran Garcia, Rudiger, Mendy

Pomocnicy:

Bellingham, Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Gueler

Napastnicy:

Vinicius Jr, Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz

Czytaj dalej: Gwiazdor, który chce podążyć za Xabim Alonso do Realu Madryt