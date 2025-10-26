Yamal zszedł na bok. Wskazano prawdziwego lidera Barcelony

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Predrag Mijatović przed El Clasico. Rozpływa się nad Pedrim

Już dziś o godzinie 16:15 rozpocznie się jedno z najważniejszych piłkarskich wydarzeń roku – El Clasico w ramach 10. kolejki La Ligi. Z tej okazji gościem programu „Carrusel Deportivo” na antenie hiszpańskiej stacji radiowej „Cadena SER” był Predrag Mijatović, czyli były zawodnik Realu Madryt z lat 1996-1999. Słynny napastnik zabrał głos na temat najbliższego rywala drużyny Królewskich, czyli Barcelony. Według 56-latka prawdziwym liderem ekipy Dumy Katalonii nie jest Lamine Yamal, lecz Pedri. Zdaniem Mijatovicia to właśnie wszechstronny pomocnik ma większy wpływ na grę zespołu niż utalentowany skrzydłowy.

– Pedri jest kluczowy dla Barcelony. Lamine Yamal to chłopak o prawdziwym talencie, który robi różnicę, ale siłą napędową tej drużyny jest właśnie Pedri. To świetny piłkarz. Jeżeli Real Madryt zdoła go zneutralizować, połowa pracy będzie wykonana. Barca ma też kilku młodych zawodników, pełnych chęci do gry. Hansi Flick dostrzegł wielu zdolnych piłkarzy, których w La Masii nie brakuje. Niemiec nie miał żadnego problemu, by dać im szansę. El Clasico to trudny mecz dla obu ekip. Wiele będzie zależało od tego, kto lepiej wejdzie w spotkanie i zada pierwszy cios – przyznał Mijatović w ostatniej rozmowie z dziennikarzami.

Predrag Mijatović jest legendą futbolu z bogatą karierą na najwyższym poziomie. Miał okazję przywdziewać koszulki takich klubów jak Partizan Belgrad, Valencia czy wspomniany Real Madryt, z którym w sezonie 1997/1998 wygrał Ligę Mistrzów, strzelając decydującego gola w finale z Juventusem (1:0). Występował również w reprezentacji Jugosławii, dla której rozegrał 73 spotkania i zdobył 28 bramek. Po zakończeniu kariery piłkarskiej Mijatović pracował jako dyrektor sportowy Realu, co miało miejsce w latach 2006-2009. Wówczas rolę prezydenta klubu ze stolicy Hiszpanii pełnił Ramon Calderon.