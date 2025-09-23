Yamal zrobił postęp. Nowe informacje ws. gwiazdora Barcelony

Lamine Yamal po zgrupowaniu reprezentacji wrócił do Barcelony z kontuzją. Nowe informacje ws. stanu zdrowia piłkarza przekazał dziennik Sport. Ich zdaniem nastolatek trenuje już indywidualnie z piłką na boisku.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal coraz bliżej powrotu do gry po kontuzji

Lamine Yamal po wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii wrócił do klubu z kontuzją. Cała sytuacja wywołała duży konflikt na linii hiszpańska federacja – FC Barcelona. Katalończycy byli przekonani, że sztab La Furia Roja wiedział o urazie 18-latka, lecz mimo to piłkarz zagrał w obu meczach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Przez to opuścił już łącznie trzy mecze Blaugrany.

Hansi Flick nie mógł skorzystać z usług zawodnika w ligowych spotkaniach z Valencią i Getafe, a także w meczu z Newcastle w Lidze Mistrzów. Prawdopodobnie opuści także najbliższe starcie z Realem Oviedo, które zaplanowano na czwartek (25 września).

Z Hiszpanii dobiegają jednak pozytywne sygnały ws. powrotu zawodnika. Z informacji katalońskiego dziennika Sport wynika, że Lamine Yamal we wtorek ćwiczył indywidualnie z piłką na obiektach treningowych Ciutat Esportiva. Niewykluczone, że do pełnej sprawności wróci przed hitem w Lidze Mistrzów. Barcelona w środę (1 października) zmierzy się przed własną publicznością z Paris Saint-Germain.

Jak na razie Yamal rozegrał w tym sezonie 3 mecze, w których zdobył 2 gole i zanotował 3 asysty. Ostatnio był blisko zdobycia pierwszej Złotej Piłki, lecz w głosowaniu lepszy okazał się Ousmane Dembele. Hiszpan zdobył za to nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza.