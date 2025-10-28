Yamal zgodził się na decyzję Barcelony. Musiał to odwołać

Barcelona po ostatnich zachowaniach i wypowiedziach Lamine Yamala postanowiła interweniować i tym razem zablokowała wywiad gwiazdora dla streamera AmineMaTue. Yamal się na to zgodził, o czym informuje kanał "El Chiringuito TV".

D. Canales Carvajal/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona zablokowała wywiad Yamala

Lamine Yamal to bez cienia wątpliwości jeden z najmocniej rozchwytywanych graczy obecnie na świecie. Właściwie można powiedzieć, że oczy całego piłkarskiego globu zwrócone są na każdy, nawet najmniejszy ruch Hiszpana. On sam, jak to nastolatek, lubi prowokować i bardzo często podkręca atmosferę. To właśnie miało miejsce przed El Clasico, gdy w bardzo mocnych słowach wypowiedział się o Realu Madryt podczas jednego z wywiadów.

Z tego też powodu Barcelona postanowiła zakończyć ten proceder i swego rodzaju samowolkę ze strony Yamala. Ustalono bowiem, że klub oraz menadżer Hiszpana będą kontrolować to, co gwiazdor robi w mediach. Mamy już tego efekty. Według informacji przekazanych przez kanał „El Chiringuito TV”, Barcelona zablokowała wywiad swojego piłkarza dla streamera AmineMaTue. Yamal uzgodnił tę decyzję z klubem i zgodził się jej warunkami.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał w sumie osiem spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował pięć goli. W ostatnim czasie jednak nastolatek musi sobie radzić z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, które być może spowodowały także słabą grę w El Clasico. Serwis „Transfermarkt” wycenia tego cudownego piłkarsko nastolatka na 200 milionów euro.

