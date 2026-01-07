Yamal zdeklasował konkurencję! Nowa wycena zwala z nóg

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal najdroższym piłkarzem na świecie

Lamine Yamal to bez dwóch zdań jedne z najlepszych obecnie piłkarzy w Europie, a co za tym idzie, ogólnie na świecie. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że ten nastolatek z FC Barcelony jest na świeczniku i wszyscy kibice futbolu odmieniają jego nazwisko przez wszystkie przypadki. Być może za jakiś czas stanie się o więc jednym z najlepszych graczy w historii, bowiem porównania chociażby do Leo Messiego od dłuższego już czasu licznie wypływają z ust recenzentów.

Niemniej niezależnie od tego, przed Yamalem jeszcze wielka część kariery i dopiero jest na jej samym początku. Wszystko może się zdarzyć, choć jednym z aspektów, który zdecydowanie może imponować u gwiazdora, jest wartość na rynku transferowym. Według najnowszej wyceny cenionego instytutu „CIES Football Observatory”, Lamine Yamal jest najdroższym piłkarzem na świecie. Jego wartość to bowiem 343,1 miliona euro. Co więcej, zdeklasował on pod tym względem resztę stawki; drugi Kylian Mpabbe jest wyceniany na 255,1 miliona euro, a trzeci Erling Haaland na 201,3 miliona euro.

Lamine Yamal w tym sezonie do tej pory rozegrał 21 spotkań i zdobył w nich dziewięć goli oraz zanotował 11 asyst. To liczby znakomite, szczególnie, że miał on w rundzie jesiennej problemy zdrowotne.

