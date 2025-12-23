Yamal zapisał się w historii Barcelony. Zrobił to wcześniej niż Messi

Lamine Yamal ma na swoim koncie 100 występów w pierwszym składzie FC Barcelony. Nastolatek został najmłodszym piłkarzem klubu, który tego dokonał. Jak podaje Esports RAC1 osiągnął to szybciej niż Leo Messi.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal rozegrał 100 meczów w pierwszym składzie Barcelony szybciej niż Messi

FC Barcelona w ubiegłą niedzielę zakończyła piłkarskie zmagania w 2025 roku. Ich ostatnim spotkaniem było wyjazdowe starcie z Villarrealem w ramach 17. kolejki La Liga. Katalończycy pewnie wygrali (2:0), utrzymując przewagę w tabeli nad Realem Madryt. Na listę strzelców wpisali się Raphinha i Lamine Yamal. Dla nastolatka z Hiszpanii był to wyjątkowy mecz, ponieważ przeszedł do historii.

Z informacji serwisu Esports RAC1 wynika, że Yamal po raz setny zagrał w pierwszym składzie FC Barcelony. Nikt wcześniej nie osiągnął progu 100 meczów w klubie w tak młodym wieku. 18-latek osiągnął to będąc o ponad trzy lata młodszym niż Leo Messi.

Co ciekawe w zestawieniu najmłodszych zawodników, którzy zagrali 100 razy w pierwszym składzie Blaugrany jest aż czterech piłkarzy z obecnego składu. Oprócz Yamala na liście znajdują się również Gavi, czyli poprzedni rekordzista, Pedri i Alejandro Balde.

Najmłodsi piłkarze, którzy rozegrali 100 meczów w pierwszym składzie Barcelony:

Lamine Yamal – 18 lat i 161 dni Gavi – 20 lat i 191 dni Pedri – 21 lat i 59 dni Leo Messi – 21 lat i 172 dni Alejandro Balde – 21 lat i 220 dni

Yamal debiutował w Barcelonie w sezonie 2022/2023, gdy trenerem zespołu był Xavi. Łącznie w barwach klubu rozegrał 126 spotkań, w których zdobył 34 bramki i zanotował 45 asyst. Jego umowa z Katalończykami obowiązuje do czerwca 2031 roku.