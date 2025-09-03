Nie Raphinha i Dembele. Yamal wskazał nietypowych faworytów do Złotej Piłki

13:48, 3. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  RTVE Noticias

Lamine Yamal wskazał swoich dwóch faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Gwiazdor FC Barcelony pominął Ousmane'a Dembele i Raphinhę.

Lamine Yamal i Raphinha
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Raphinha

Yamal dałby Złotą Piłkę dwóm legendom Barcelony

Lamine Yamal nie ukrywa, że chciałby zdobyć Złotą Piłkę. W rozmowie z hiszpańską telewizją RTVE Noticias przyznał, że to jedno z jego największych marzeń. Osiemnastolatek jest wymieniany jako jeden z głównych faworytów do zdobycia tej nagrody.

Jednak w pierwszej kolejności zależy mu na zdobyciu Ligi Mistrzów z Barceloną. Dodał, że oczywiście pragnie Złotej Piłki i każdy zawodnik, który twierdzi, że jest inaczej, po prostu kłamie. Pytany o to, komu oddałby swój głos, mocno zaskoczył, pomijając przy tym dwóch innych faworytów.

Zamiast wskazać Raphinhę czy Ousmane’a Dembele niespodziewanie postawił na dwie legendy Dumy Katalonii. Yamal bez wahania wymienił Neymara i Leo Messiego. Hiszpan stwierdził, że oddałby statuetkę Brazylijczykowi, ponieważ jego zdaniem zasłużył na to już wiele lat wcześniej. Młody gwiazdor dodał, że to właśnie Neymar zawsze był jego idolem z czasów dzieciństwa. Dałby ją też Messiemu, ponieważ jego zdaniem jest najlepszy w historii piłki nożnej.

– Dałbym jedną nagrodę „Neyowi”. Myślę, że na nią zasługuje. „Ney” z czasów, gdy grał w Barcelonie lub Paryżu, z pewnością wygrałby ją dzisiaj. Chciałbym, żeby wygrał, i oczywiście Messi też, bo jest najlepszy w historii – powiedział.

18-latek swoją wypowiedzią pokazał wielki szacunek dla starszych kolegów. Z całą pewnością, dla Yamala jest to ważna kwestia, ponieważ wie, że w przyszłości może dołączyć do panteonu największych gwiazd futbolu.

