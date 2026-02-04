Yamal wrócił do bardzo dobrej formy. Hiszpan uważa, że to z tego powodu

Lamine Yamal miał na początku tego sezonu spore problemy z formą. Teraz jednak wrócił do bardzo dobrej dyspozycji, a sam uważa, że związane to jest z odcięciem od mediów społecznościowych, o czym poinformował serwis "The Touchline".

fot. Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal uważa, że powrót formy do ich zasługa

Lamine Yamal to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych piłkarzy obecnie w Europie, a co za tym idzie, także i na świecie. Nie można mieć wątpliwości, że Hiszpan w przyszłości nawiąże do najlepszych graczy w XXI wieku. Niemniej początek tej kampanii z całą pewnością nie był dla niego idealny. Hiszpan nie dość, że miał problemy zdrowotne, co przekładało się na formę, to jeszcze głośno było o jego aktywnościach.

Mowa m.in. o działalności w mediach społecznościowych oraz głośnych wywiadach, w których prowokował tuż przed El Clasico. Dlatego też w pewnym momencie władze Barcelony musiały zainterweniować i w pewnym sensie odciąć młodego gwiazdora od sieci. Trzeba przyznać, że to podziałało, bowiem od jakiegoś czasu Yamal jest znów w dobrej formie. On sam uważa także, że to był klucz do sukcesu, o czym napisał serwis „The Touchline”.

– Lamine Yamal uważa, że ​​wrócił do szczytowej formy po tym, jak zdystansował się od mediów społecznościowych, publicznego ujawniania się i publicznego pokazywania swojego stylu życia. Skrzydłowy uważa, że ​​stał się znacznie bardziej dojrzały, a proces ten przypisuje ścisłemu kierownictwu Barcelony i swojego agenta, Jorge Mendesa – napisał serwis „The Touchline”.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał w sumie 29 spotkań i zdobył w nich 14 goli oraz zanotował 13 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 200 milionów euro.

Zobacz także: Real Madryt otrzymał propozycję transferów. Perez zdecydował