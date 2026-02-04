Yamal wrócił do bardzo dobrej formy. Hiszpan uważa, że to z tego powodu

16:32, 4. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  The Touchline

Lamine Yamal miał na początku tego sezonu spore problemy z formą. Teraz jednak wrócił do bardzo dobrej dyspozycji, a sam uważa, że związane to jest z odcięciem od mediów społecznościowych, o czym poinformował serwis "The Touchline".

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
fot. Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal uważa, że powrót formy do ich zasługa

Lamine Yamal to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych piłkarzy obecnie w Europie, a co za tym idzie, także i na świecie. Nie można mieć wątpliwości, że Hiszpan w przyszłości nawiąże do najlepszych graczy w XXI wieku. Niemniej początek tej kampanii z całą pewnością nie był dla niego idealny. Hiszpan nie dość, że miał problemy zdrowotne, co przekładało się na formę, to jeszcze głośno było o jego aktywnościach.

Mowa m.in. o działalności w mediach społecznościowych oraz głośnych wywiadach, w których prowokował tuż przed El Clasico. Dlatego też w pewnym momencie władze Barcelony musiały zainterweniować i w pewnym sensie odciąć młodego gwiazdora od sieci. Trzeba przyznać, że to podziałało, bowiem od jakiegoś czasu Yamal jest znów w dobrej formie. On sam uważa także, że to był klucz do sukcesu, o czym napisał serwis „The Touchline”.

POLECAMY TAKŻE

Marc-Andre ter Stegen
Dramat ter Stegena. Konieczna operacja
Lamine Yamal
„Jest sto razy lepszym zawodnikiem niż Yamal”
Nico Williams
Nico Williams zaoferował się Barcelonie. Szatnia podjęła decyzję

Lamine Yamal uważa, że ​​wrócił do szczytowej formy po tym, jak zdystansował się od mediów społecznościowych, publicznego ujawniania się i publicznego pokazywania swojego stylu życia. Skrzydłowy uważa, że ​​stał się znacznie bardziej dojrzały, a proces ten przypisuje ścisłemu kierownictwu Barcelony i swojego agenta, Jorge Mendesa – napisał serwis „The Touchline”.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał w sumie 29 spotkań i zdobył w nich 14 goli oraz zanotował 13 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 200 milionów euro.

Zobacz także: Real Madryt otrzymał propozycję transferów. Perez zdecydował