Niepokój w Barcelonie. Gwiazda ma opuścić mecz z Sociedad

FC Barcelona zmierzy się w niedzielę z Realem Sociedad w 7. kolejce La Liga. Pod znakiem zapytania stoi występ kluczowego zawodnika. Raphinha może opuścić spotkanie - donosi El Chiringuito TV.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Raphinha może opuścić mecz Barcelona – Real Sociedad

FC Barcelona odniosła czwarte zwycięstwo z rzędu, pokonując w czwartek Real Oviedo (3:1). Katalończycy musieli odrabiać straty, ponieważ do przerwy przegrywali różnicą jednej bramki. Świetne zawody po wejściu na boisko rozegrał Robert Lewandowski. Polak zdobył bramkę, która dała Blaugranie prowadzenie. Był to już jego trzeci gol w tym sezonie, gdy zaczynał mecz na ławce rezerwowych.

Lewandowski zastąpił na boisku Raphinhę, który rozegrał 65 minut. Po spotkaniu Brazylijczyk zgłosił problemy zdrowotne. Jak informuje Jose Alvarez z serwisu El Chiringuito TV piłkarz odczuwa przeciążenia. Wygląda na to, że nie zagra w następnym spotkaniu.

W niedzielę (28 września) Barcelona podejmie Real Sociedad. To, czy Raphinha zagra przeciwko Baskom, rozstrzygnie się w ciągu najbliższych godzin. Na piątek zaplanowano badania medyczne, które rozwieją wszelkie wątpliwości.

Choć to dopiero początek sezonu Raphinha ma w nogach już 474 minuty w siedmiu meczach. Do tego trzeba doliczyć dwa spotkania w reprezentacji Brazylii, gdzie łącznie spędził na boisku 109 minut. Należy pamiętać, że po zgrupowaniu Barcelona miała pretensje do Carlo Ancelottiego. Katalończycy prosili, aby gwiazdor odpoczął w starciu z Boliwią, lecz selekcjoner nie przychylił się do ich prośby.