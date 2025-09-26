Flick lepszy niż Guardiola. W Barcelonie szybciej osiągnął to Enrique

Hansi Flick ma na swoim koncie 50 zwycięstw w roli trenera FC Barcelony. Potrzebował do tego jedynie 67 spotkań. To wynik lepszy od Pepa Guardioli. Szybciej dokonał tego tylko Luis Enrique.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

50 zwycięstw w 67 meczach! Flick zrobił to szybciej niż Guardiola

FC Barcelona w czwartkowym spotkaniu z Realem Oviedo odniosła cenne zwycięstwo (3:1). Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski, który pojawił się na boisku w 65. minucie. Na listę strzelców wpisali się także dwaj środkowi obrońcy: Eric Garcia i Ronald Araujo.

Komplet punktów w starciu z beniaminkiem La Liga pozwolił umocnić się Dumie Katalonii na 2. miejscu w tabeli. Strata do pierwszego Realu Madryt wciąż wynosi dwa punkty. Następne spotkanie Katalończycy rozegrają w niedzielę (28 września) z Realem Sociedad.

Triumf z Oviedo był także jubileuszowym zwycięstwem Hansiego Flicka w roli trenera Barcelony. Niemiecki szkoleniowiec wygrał 50. spotkanie. Potrzebował do tego jedynie 67 spotkań, co oznacza, że lepszy wynik od niego ma tylko Luis Enrique (60). Z kolei za jego plecami znalazły się takie trenerskie sławy jak Pep Guardiola (71), Louis van Gaal (89) czy Johan Cruyff (82).

Ilość spotkań potrzebna ośmiu ostatnim trenerom Barcelony do osiągnięcia 50 zwycięstw:

Johan Cruyff – 82 mecze

Louis van Gaal – 89

Frank Rijkaard – 83

Pep Guardiola – 71

Luis Enrique – 60

Ernesto Valverde – 72

Xavi – 78

Hansi Flick – 67

Hansi Flick pracuje w Barcelonie od lipca 2024 roku. Do tej pory prowadził zespół w 67 meczach, a jego bilans to 50 zwycięstw, 8 remisów i 9 porażek. Pod jego wodzą Duma Katalonii wygrała Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.