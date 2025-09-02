Yamal szczerze o Złotej Piłce: kto mówi inaczej, ten kłamie

Lamine Yamal jest wymieniany w gronie faworytów do zwycięstwa w tegorocznej edycji plebiscytu France Football. Czym dla nastolatka jest Złota Piłka? W rozmowie z RTVE wypowiedział się na ten temat.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal: Złota Piłka to marzenie każdego

Komu przypadnie Złota Piłka 2025? W poprzedniej edycji triumfował Rodri, który wyprzedził między innymi Viniciusa Juniora. Teraz największe szanse na zwycięstwo mają tacy piłkarze, jak Ousmane Dembele, Raphinha czy Lamine Yamal. Największe emocje wzbudza ostatnia postać – napastnik Barcelony ma dopiero 18 lat.

Jak Yamal zapatruje się na możliwy triumf w zbliżającym się plebiscycie? Nastolatek skomentował tę sytuację w rozmowie z RTVE:

– Cóż, oczywiście chciałbym zająć pierwsze miejsce. W końcu każdy zawodnik chce wygrać Złotą Piłkę. Jeśli ktoś mówi inaczej, to po prostu kłamie. To, że że już w wieku 18 lat jestem w grze o najwyższe cele, to coś, co moim zdaniem należy docenić. Miejmy nadzieję, że kiedyś tak się stanie i zdołam sięgnąć po tę nagrodę – przyznał gwiazdor Barcelony.

Aktualnie Yamal koncentruje się na występach w reprezentacji. Hiszpania właśnie rozpoczęła zgrupowanie przed pojedynkami z Bułgarią (04.09) i Turcją (07.09) w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2026.