Yamal szczerze o Złotej Piłce. „Jeśli mi się nie uda”

Lamine Yamal znowu włączył się w dyskusję o Złotej Piłce. Gwiazdor Barcelony, mimo młodego wieku, ma niezwykle ambitne plany.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres i Lamine Yamal

Yamal głodny sukcesów

Nastolatek był gościem podcastu Resonancia de Corazon, prowadzonego przez Jose Ramona de la Morenę. Lamine Yamal po raz kolejny został zapytany o plebiscyt Złotej Piłki. Gala odbędzie się już w poniedziałek, 22 września. Co powiedział reprezentant Hiszpanii?

– Nie marzę o zdobyciu jednej Złotej Piłki, ale marzę o zdobyciu wielu z nich – zaczął Yamal, który przyznał, że jest w stanie dorównać największym. – Wierzę, że jestem piłkarzem zdolnym do osiągnięcia tego celu, a jeśli mi się to nie uda, to będzie to wynikało z tego, że nie postąpiłem właściwie, a nie z tego, że nie chciałem tego osiągnąć – dodał 18-latek.

José Ramón de la Morena conversa con Lamine Yamal, una de las grandes promesas del fútbol mundial. Con apenas 17 años, habla de sus sueños sin miedo ni titubeos. 🛌🌙



Cuando surge el tema del Balón de Oro, lo deja claro: no piensa en uno, sueña con muchos. Sabe que el talento… pic.twitter.com/kXDtj7sMDE — José Ramón de la Morena (@jrdelamorena) September 9, 2025

– Marzę więc o zdobyciu wielu takich nagród, a kiedy nadejdzie ten dzień, będę bardzo szczęśliwy. Jednak nadal będę koncentrował się na wygrywaniu kolejnych trofeów wraz z moją drużyną – zakończył Yamal, który zasugerował, że nie myśli wyłącznie o wynikach indywidulanych., a także o Barcelonie i kadrze narodowej.

Yamal ma za sobą udany początek września. W meczu z Bułgarią zanotował asystę, natomiast w pojedynku z Turcją dwukrotnie celnie dogrywał do swoich kolegów z reprezentacji. Hiszpania wygrała 3:0 i 5:0.