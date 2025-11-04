Yamal poznał powód kontuzji. Barcelona może jej zapobiec w przyszłości

Lamine Yamal od dłuższego czasu boryka się z dyskomfortem w okolicach spojenia łonowego. Dr. Pedro Luis Ripoli, cytowany przez serwis Cadena SER zdradził, dlaczego młodzi piłkarze łapią takie urazy.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal potrzebuje odpoczynku, żeby uporać się z kontuzją

Lamine Yamal stracił praktycznie cały wrzesień ze względu na kontuzję. Przed meczem z Valencią zgłosił dyskomfort w okolicach spojenia łonowego. Uraz okazał się na tyle poważny, że musiał odpocząć przez prawie trzy tygodnie, opuszczając jednocześnie cztery spotkania.

Choć od dłuższego czasu regularnie pojawia się na boisku, Hansi Flick zdradził, że 18-latek nie jest w gotowy w stu procentach do gry. Wciąż są dni, kiedy Yamal odczuwa ból. Co ciekawe z podobną kontuzją boryka się Franco Mastantuono i Nico Williams.

W hiszpańskich mediach o komentarz w tej sprawie poproszony został specjalista – Dr. Pedro Luis Ripoli. Jego zdaniem kontuzja wynika z szybkiego wzrostu i zbyt wczesnego stresu fizycznego. Rozwiązaniem ma być profilaktyka, odpoczynek i równowaga mięśniowa.

– Młodzi piłkarze w La Liga coraz częściej cierpią na tę samą kontuzję, czyli zapalenie okolic spojenia łonowego. Ten uraz dotyka głównie zawodników, którzy bazują na szybkości i dynamice. Niektórzy uważają, że przyczyną jest wczesny stres fizyczny i szybki wzrost. Rozwiązaniem jest ciągła profilaktyka, odpowiedni odpoczynek i przywrócenie równowagi mięśniowej – powiedział Dr. Pedro Luis Ripoli, cytowany przez serwis Cadena SER.